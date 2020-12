Steinhude

Der Platz an den Strandterrassen soll, zumindest was den städtischen Teil angeht, bis zum Beginn der nächsten Saison fertig werden. In den vergangenen Abschnitten hatte die Stadt zunächst die Uferlinie umgebaut und Anfang 2020 dann den Rest gepflastert. Seit dem Saisonende laufen nun schon Arbeiten, um auch den noch ausstehenden Bereich zwischen Strandterrassen und Parkplatz in der gleichen Art zu pflastern.

Dann fehlt noch das Wasserspiel, für das die Stadt jetzt den Auftrag für 98.000 Euro vergaben hat. Dabei sollen insgesamt 19 Fontänen einen Schiffsrumpf darstellen. Eine weitere Fontäne bewegt das Wasser weiter in die Luft und soll damit wie ein Mast für das Schiff wirken. „Der Baubeginn wird noch abgestimmt“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

Auf dem Platz fehlt noch eine Bühne (vorn) und ein Wasserspiel in der Mitte. Quelle: Sven Sokoll

Schließlich soll auf dem Platz für Veranstaltungen auch noch eine feste Bühne entstehen. Dieses Teilprojekt will die Stadt im Januar ausschreiben, um es dann im gleichen Zeitraum beenden zu können.

