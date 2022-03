Wunstorf

Geraten Projekte zur Straßensanierung ins Stocken, seitdem sich die Anwohner nicht mehr an den Kosten beteiligen müssen? Diese Vermutung liegt nahe – doch die Gründe sind vielfältiger, wie Stadtbaurat Alexander Wollny erläutert. Nicht nur die Mitarbeitenden des städtischen Tiefbaus haben reichlich zu tun. Die Auftragsbücher der Straßenbauunternehmen seien gut gefüllt. Die Firmen geben keine Angebote ab, oder die Preise steigen in deutlich an.

Neue Ausschreibung für Brücke über die Westaue

Jüngstes Beispiel sei die Brücke über die Westaue, berichtet Wollny. Sie sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr stehen. Statt der geschätzten Kosten in Höhe von rund 250.000 Euro lag die geforderte Summe aber mit 500.000 Euro doppelt so hoch. In den Tagen werde eine neue Ausschreibung veröffentlicht. Wollny hofft, dass sich das Ergebnis dann den städtischen Erwartungen annähert.

Ist dies der Fall, soll es mit dem Bau im April losgehen. Zumindest die Behelfsbrücke des Technischen Hilfswerks kann wieder genutzt werden. Sehr zur Freude von Steffi Selzer. „Ich bin sehr froh, dass die Brücke wieder hier ist“, sagt die Spaziergängerin. Schade finde sie es, dass sie nicht höher gebaut werden konnte. Mit dem Hochwasser habe aber wohl keiner gerechnet.

Die Neugestaltung des Luther Dorfkerns verzögert sich. Wunstorf wurde nicht ins Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Quelle: Rita Nandy

Pläne für Luther Dorfkern verschieben sich

Ebenso dürfte sich die Sanierung des Luther Dorfkerns rund um die Kirche verzögern. Nach ursprünglichen Plänen des früheren Baureferatsleiters Robert Lehmann hätten die Arbeiten bereits 2020 beginnen sollen. Es bot sich jedoch an, städtisches Geld zu sparen und die Umgestaltung in das Dorfentwicklungsprogramm mit aufzunehmen. Wunstorf wurde jedoch nicht ausgewählt und muss sich nun erneut bewerben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An anderer Stelle in Luthe soll es vorangehen. Ein Anwohner der Straße Am Moorkamp sei froh, dass er sich an den Kosten nicht mehr beteiligen muss. Grund dafür ist die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) Anfang 2020. Der Anwohner ist auch froh darüber, dass die Stadt anders als zunächst vorgesehen weitere Parkplätze schaffen werde.

Die Pläne für die Sanierung der Straße Am Moorkamp in Luthe stehen. Quelle: Rita Nandy

Anwohner profitiert nicht von Abschaffung der Strabs

In der Friedrichstraße in der Oststadt stehen die Bagger bereits. Anwohner Torsten Wellmann kann sich exakt an den Start der Bauarbeiten erinnern. „Sie haben am 3. Juni 2021 angefangen.“ Gefühlt werde die Straße aber niemals fertig. Es gebe noch viel zu tun. Von der Abschaffung der Strabs profitiere er nicht. Er müsse die Kosten für zwei Schächte auf seinem Grundstück tragen. Diese seien genauso hoch wie die damals vorgesehenen Anliegerbeiträge. Ursprünglich war der Ausbau für 2018 geplant.

Seit vergangenem Jahr wird die Friedrichstraße in der Oststadt saniert. Quelle: Rita Nandy

1,5 Millionen Euro gebe die Stadt für die Friedrichstraße und die bereits fertige Straße Ottenlock aus, für die sie früher die Anwohner hätte zur Kasse bitten können. Bisher sei das Ende der Strabs jedoch kein Grund gewesen, Projekte zu verschieben, sagt Wollny. Für seine Tiefbauabteilung bringt die Abschaffung auch Vorteile. Der Ausbau erfolge standardisiert. Unter anderem fallen auch die sonst üblichen zwei Einwohnerversammlungen weg.

Neugestaltung des Barneplatzes soll schneller realisiert werden

Schneller soll es mit der Neugestaltung des Barneplatzes vorangehen. Beim Bau der Parkplätze sei es durch rechtliche Hürden und coronabedingten Ausfall der Arbeiterkolonne zu Verzögerungen gekommen. „Das ist sehr schade, wir wollten schon längst durch sein“, bedauert der Baurat. Nun sollen die Bauabschnitte zwei und drei gestrafft und möglichst zusammen realisiert werden. Die Ausschreibung solle in wenigen Wochen erfolgen.

Die Parkplätze am Barneplatz sind noch nicht fertig. Dafür soll es mit der Umgestaltung des Platzes schneller gehen. Quelle: Rita Nandy

Kein Flickenteppich auf den Gehwegen der Kernstadt

Zudem plant die Stadt den Bau der Kuhbrücke in Kolenfeld. Im Zuge der Nordumgehung soll eine Fahrradbrücke die Kernstadt und Klein Heidorn verbinden. Das Land will sich mit 600.000 Euro an den Kosten beteiligen. Sobald die Stadtschule fertig ist, wird sich die Nordstraße verändern. Und für rund 40 Kilometer Gehwege in Wunstorf verspricht Wollny eine anständige Lauffläche statt Flickwerk. Dafür kooperiere die Stadt mit der Telekom, die rund 5000 Glasfaseranschlüsse legen möchte. Auch weitere Plattenwege in der Barne werden demnächst saniert.

Von Rita Nandy