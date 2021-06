Hagenburg

Die Auseinandersetzung zwischen einigen Anliegern und der Gemeinde Hagenburg scheint sich zu intensivieren. Der Umgang von Gemeindedirektor Jörn Wedemeier mit dem Baustopp stößt zwei Anwohnern dabei besonders sauer auf. Eckhard David, der die beiden Anlieger als Fachanwalt für Verwaltungsrecht vertritt, hat sich als Reaktion auf die Aussagen Wedemeiers zu dem Thema an diese Zeitung gewandt.

Er stellt heraus, dass es seinen Mandanten nicht darum geht, das Neubaugebiet zu verhindern, mit der bisherigen Planung aber große Unzufriedenheit herrscht: „Meine Mandanten wollen von ihren Höfen herunterkommen. Bei nur einer Zufahrt und dem zu erwartenden Verkehr ist das nicht sicher.“ Der bisherige Plan sieht vor, dass eine Linksabbiegerspur auf der bereits jetzt stark frequentierten Altenhäger Straße als einzige Zufahrt ins Neubaugebiet unmittelbar vor den Grundstücken der Anlieger errichtet werden soll.

Es sei nicht ihre Absicht, die Lage eskalieren zu lassen, die „frohe Botschaft von Herrn Wedemeier“ könne er aber nicht nachvollziehen. „Ich habe dem Gemeindedirektor damals gesagt, dass es eine zweite Zufahrt braucht. Dann hätten wir die Sache auf sich beruhen lassen“, so David.

Reicht höherer Wall nicht?

Dazu kam es aber nicht. Im Rahmen des dann angestrengten Normenkontrollverfahrens hat sich gezeigt, dass auch die erwarteten Lärmemissionen neu bewertet werden müssen. Mit einem etwas höheren Lärmschutzwall wird es nach Ansicht des Juristen nun nicht getan sein. Er gehe davon aus, dass die Angelegenheit so erst mit einer weitreichenden Neuplanung oder einer Aufgabe des Baugebietes zu einem Ende gebracht werden kann.

Die Schwierigkeiten für das Projekt gehen dem Anwalt zufolge sogar noch tiefer: „Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat dem Bebauungsplan schwerwiegende Mängel attestiert und auch die Grundsatzfrage gestellt, ob der Flecken vor dem Hintergrund der Lärmemissionen berechtigt ist, ein solches Baugebiet aufzulegen, dass sich vor allem an junge Familien richtet, die gar nicht aus Hagenburg kommen.“

Gericht nimmt keine Wertung vor

Das Oberverwaltungsgericht kann dies auf Nachfrage nicht bestätigen. Es gebe „beachtliche Mängel“, eine Wertung wie mit dem Begriff „schwerwiegend“ angedeutet, wird laut Pressesprecher Heiko Leitsch aber nicht vorgenommen. Auch die Herkunft der Bauherren spiele für das Gericht keine Rolle.

Was die Streitigkeiten für die Bewerber um die Bauplätze bedeuten und wie groß die Verzögerungen sein werden, wird erst die Zeit zeigen. Eine Einigung mit der Gemeinde und einen Rückzug des Normenkontrollantrags, womit der Bebauungsplan David zufolge wieder in Kraft treten würde, schließt der Anwalt aber nicht aus. Sie seien bereit zu Gesprächen, die Gemeinde müsse jedoch die Zufahrtsfrage klären. Denn mit der Fertigstellung der Wunstorfer Ortsumgehung werde der Verkehr in Hagenburg ohnehin stark steigen.

Von Lars Grimpe