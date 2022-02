Sturm Zeynep: Feuerwehren in Wunstorf rücken fast 70 Mal aus

Wunstorf

Sturm „Zeynep“ hat die Wunstorfer Ortsfeuerwehren am Freitag und Sonnabend bis zum Nachmittag in Atem gehalten. In der Nacht arbeitete die Feuerwehr 40 Einsätze ab. Alle Feuerwehren waren nach Angaben von Feuersprecher Marvin Nowak im Einsatz. In der Wilhelm-Busch-Straße in Wunstorf begrub ein Baum zwei Autos unter sich und beschädigte diese erheblich. Auf der Straße Branddrift in Idensen kippte ein Baum auf ein fahrendes Auto und beschädigte es. Nach Angaben der Polizei Wunstorf gab es keine Verletzten.

Polizei sperrt mehrere Straßen

„Auch ein Baum vor unserer Wache an der Amtsstraße musste gefällt werden“, sagte Dienststellenleiter Ralf Möllmann. Das war am Sonnabendvormittag. Es gab auch Straßensperrungen wegen Baumfällungen zwischen Haste und Kolenfeld sowie zwischen Haste und Wunstorf. Auch die Straße zwischen Idensen und Auhagen war zeitweilig gesperrt. Gleiches galt für die Verbindung der Straßen im Rehmoore und Gustav-Kohne-Straße. Die Polizei verzeichnete in der Nacht elf Einsätze.

Zur Galerie Umgestürzte Bäume, herabfallende Äste, umgekippte Zäune, Schilder und Dachziegel: Die Ortsfeuerwehren in Wunstorf und seinen Ortsteilen waren von Freitag bis Sonnabendnachmittag im Dauereinsatz.

Feuerwehr koordiniert Einsätze

Möllmann berichte weiter von verdrehten Ampel, Schildern, umgerissenen Zäunen, Baken und „wandernden Dixieklos“. Außerdem gab es wegen des Sturmtiefs mehrere Alarmauslösungen in Geschäften. In Steinhude gab es am Sonnabendvormittag fünf Einsätze, in Luthe zwei sowie in Mesmerode, Bokeloh und Klein Heidorn je einen. In Luthe zerlegte die Einsatzkräfte einen Baum an der Kirchstraße und einen am Bünteweg. Gegen Mittag um kurz vor 13 Uhr meldete die Feuerwehr noch zwei umgestürzte Bäume. Sie bildete in der Wache in Wunstorf eine lokale Einsatzgruppe. Bereits am Freitag hatte es 13 Alarmierungen gegeben. Unter anderem wegen einer losgerissenen Plane am Raiffeisenmarkt in Kolenfeld.

Von Anke Lütjens