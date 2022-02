Wunstorf

Ein starker Sturm hat am Wochenende über Wunstorf getobt. In der Nacht auf Sonntag riss eine Böe einen Holzzaun gegen 0.30 Uhr an der König-Ludwig-Straße aus seiner Verankerung. Die Latten landeten auf einem geparkten VW T-Roc. Nach Angaben der Polizei wurde die Motorhaube des Fahrzeugs leicht beschädigt.

Deutscher Wetterdienst warnt vor starken Windböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell auch für Sonntag bis mindestens Montag, 7. Februar, 3 Uhr, vor starken Windböen. Sie erreichen Geschwindigkeiten bis zu 55 Kilometern pro Stunde. In exponierten Lagen müsse sogar mit bis zu 65 Stundenkiloetern gerechnet werden. Der Wind kommt ab Sonntag, 18 Uhr, anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung.

Von Rita Nandy