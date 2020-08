Wunstorf

Mehrere Sturmeinsätze haben die Feuerwehren am Mittwochabend in Atem gehalten. In Luthe musste die sogenannte Sternkreuzung mit Adolf-Oesterheld-, Haupt- und Nienburger Straße voll gesperrt werden.

Eine alte Kastanie hatte dem Winddruck nicht standgehalten. Ein schwerer Ast war auf die Kreuzung gefallen, während ein Auto vor der Ampel wartete. Wäre der Fahrer noch wenige Zentimeter weiter vorgefahren, hatte der Ast die Insassen getroffen. Beschädigt wurde außerdem das Dach des Salons Haarkunst auf der Ecke. Niemand wurde verletzt.

Zur Galerie An mehreren Stellen in Wunstorf müssen Feuerwehrleute Sturmschäden beseitigen.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort. 21 Ehrenamtliche halfen, die Teile des Baumes zu beseitigen. Die Kreuzung musste allerdings gesperrt bleiben, weil die Kastanie innen hohl ist und komplett gefällt werden musste. Ein Fachbetrieb aus Garbsen hat den Baum bis zum späten Abend soweit zurückgeschnitten, bis keine Gefahr mehr bestand. Der Verkehr staute sich anfangs, später nutzten die Autofahrer Umwege durch Nebenstraßen.

In der Barne zerrt der Sturm am Baugerüst

In der Wunstorfer Barne, Ludwig-Richter-Straße, lösten sich Teile von einem Gerüst an einem Hochhaus. Das Gebäude ist von einer Seite bis zum Dach mit einer Plane bedeckt, die unter den Böen schwer litt und am Gerüst zerrte. Gegen 17 Uhr musste die Feuerwehr das Gerüst provisorisch sichern und die Firma für eine professionelle Gefahrenbeseitigung alarmieren.

In Bokeloh meldete ein Anlieger einen schweren Ast auf der Steinhuder Straße zwischen Freibad und B 441. Autofahrer konnten den Ast etwas von der Straße ziehen, aber nicht ganz. Die Feuerwehr rückte mit Kettensägen an und räumte die Straße frei. Vier Ehrenamtliche halfen, dazu eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Wunstorf. Einen weiteren Einsatz absolvierte die Feuerwehr Großenheidorn, weil dort an einem Radweg nach Steinhude mehrere Äste zu fallen drohten.

Von Markus Holz und Rita Nandy