Wunstorf/Lindlar

Seit der Nacht zu Donnerstag sind Einheiten des Technischen Hilfswerks (THW) Wunstorf unterwegs, um mit Kollegen aus Hameln, Hannover/Langenhagen, Springe und Stadthagen in den von den Unwettern stark betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen zu helfen. Zwölf ehrenamtliche THW-Helferinnen und Helfer aus Garbsen, Neustadt und Wunstorf machten sich mit vier Allrad-LKW, einem Lichtmastanhänger, einer Großpumpe und zwei Anhängern voller Einsatzmaterial auf den Weg in das benachbarte Bundesland.

Die ersten Einsätze hatten die Katastrophenschützer in der Gemeinde Lindlar im Bergischen Land. Dort halfen sie, ein übergelaufenes Becken der Kläranlage eines Lebensmittelherstellers leer zu pumpen, um die zusammengebrochene Betriebselektrik wieder instand setzen zu können. Dazu der stellvertretende Vorsitzende des THW Wunstorf, Cedric Schlag: „Die verstärkte Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung sowie die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen konnten durch den Einsatz von drei Tauchpumpen den Wasserstand in den unterkellerten Gebäuden so weit senken, dass die firmeneigenen Pumpen den Wasserstand kontrollieren können.“

Helfer pumpen Tiefgaragen leer

Am Freitag ging es für den Wunstorfer Verband nach Leichlingen bei Leverkusen, wo tags zuvor die gesamte Innenstadt überflutet worden war. Auftrag für die THW-Helfer war es, ein Schwimmbad sowie vier Tiefgaragen in Wohngebieten leer zu pumpen, damit diese Gebiete wieder mit Strom versorgt werden können. Bis Sonnabend förderte die Großpumpe des THW Wunstorf mehr als eine Million Liter Wasser. Um die Tiefgaragen trocken zu legen, kommen Dutzende verschiedene Elektrotauchpumpen zum Einsatz. Um diese mit Strom versorgen zu können, stieß am Sonnabend die Fachgruppe Elektroversorgung des THW-Ortsverband Wunstorf zusammen mit frischen Kräften und einem Laster mit einer Netzersatzanlage dazu.

THW nimmt keine Spenden für Hochwasseropfer an

Schlag weist darauf hin, dass das THW keine Sach- oder Geldspenden für betroffene Menschen im Schadensgebiet annehmen kann. Informationen dazu gibt es auch auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: www.bbk.bund.de.

Für viele der ehrenamtlichen THW-Helfer ist eine Großschadenslage dieses Ausmaßes eine Premiere. Sie arbeiten eng mit der Feuerwehr zusammen. „Das DRK und Anwohnern versorgen sie. Die Verbundenheit und der Zusammenhalt in dieser Ausnahmesituation sind beispielhaft“, sagte Schlag. Die Einsätze dauern weiter an, inzwischen sind mehr als 2500 THW-Helfer in NRW im Einsatz; Tendenz stark steigend.

Von Anke Lütjens