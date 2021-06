Wunstorf

Der THW-Ortsverband wartet weiterhin darauf, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sein künftiges Grundstück im Gewerbegebiet Wunstorf-Süd kauft. Davon hat die Führung dem Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt (CDU) bei einem Besuch am Montag berichtet. Im nächsten Jahr läuft die Kaufoption von Seiten der Stadt eigentlich nach fünf Jahren aus.

Bereits seit elf Jahren bemüht der Ortsverband sich, seine beiden veralteten Standorte an der Bahnhofstraße mit einem Neubau zu ersetzen. Auch das ausführende Staatliche Baumanagement des Landes muss immer erst Zeit für das THW finden, hat nun aber zumindest einen Entwurf gefertigt. Im vergangenen Jahr musste noch ein Lärmgutachten angefertigt werden, für das das THW die Zahl der vermuteten Fahrten angeben musste.

Zu kleines Grundstück reicht dem THW

„Das Grundstück ist zwar etwas zu klein, aber wir sollten es trotzdem nehmen und werden für den fehlenden Platz eine Lösung finden“ sagte der stellvertretende Ortsbeauftragte Sebastian Brock. Die Nachbargrundstücke an der Straße An der Feldmark hat die Wirtschaftsförderung mittlerweile auch schon alle vergeben, so dass sich das Grundstück nicht mehr vergrößern lässt. Hoppenstedt will bei der Bundesanstalt noch einmal nachhaken. Der Ortsverband wünscht sich zumindest den ersten wichtigen Schritt, auch wenn es danach noch dauern wird, bis das Gebäude steht.

Positiv ist aus Sicht des THW, dass sich das Verfahren nicht noch weiter verkompliziert hat. Die Projektkosten für die Wunstorfer Unterkunft liegen mittlerweile über zwei Millionen Euro, was den Neubau für den Bund zu einem Großprojekt mit zusätzlichen Anforderungen zum Beispiel bei der Ausschreibung gemacht hätte. Doch diese Regel hat der Bund jetzt geändert und die Schwelle auf 5 Millionen Euro hochgesetzt.

Neuzugang im Fuhrpark

Mit Hilfe der Helfervereinigung hat das THW jetzt auch seinen Fuhrpark vergrößert. Die Fachberater können einen neuen VW Touran nutzen, der auch als Zugfahrzeuge geeignet ist. So können die Helferinnen und Helfer auch einen Anhänger zu Einsatzorten ziehen, der für die Verpflegung zum Beispiel mit Bänken, Geschirr und Essensbehältern ausgestattet ist.

Der Ortsverband freut sich auch, dass er in letzter Zeit auch einige Neuzugänge begrüßen konnte. „Eine bundesweite Marketing-Kampagne hat auch bei uns gefruchtet“, sagte der Ortsbeauftragte Udo Wunnenberg. Die Wunstorfer sind aber auch selbst aktiv geworden und haben 15 Mitglieder gefunden, die mit ihren persönlichen Werdegängen auch anderen Lust auf die Mitarbeit machen sollen.

Von Sven Sokoll