Tafel Wunstorf erhält Spende von mehr als 20.000 Euro

Wunstorf

Der Vorsitzende der Tafel Wunstorf, Frank Löffler, kann sich über eine große Spende für seine Einrichtung freuen. „Ich bin überwältigt“, sagte er. Die Tafel erhält von der Firma Mönneke und Tankstellen- und Waschstraßenkunden eine Spende in Höhe von mehr als 20.000 Euro. Das Geld stammt aus der Aktion „ Spenden statt Sparen“. Kunden konnten von Juni bis Dezember 2020 ihre Mehrwertsteuerersparnis spenden. Auf diesem Wege kamen an der Tas-Tankstelle in Steinhude knapp 450 Euro sowie an der Tankstelle sowie Waschstraße in Wunstorf mehr als 9500 Euro zusammen. Der Energiedienstleister Mönneke aus Delligsen ( Landkreis Holzminden) verdoppelte den Betrag.

Zehn Tafeln erhalten mehr als 100.000 Euro

„In den ersten Wochen zeichnete sich schon ab, dass die Spendenbereitschaft unserer Kunden immens ist. Wir sind stolz und vor allem dankbar, zusammen mit unseren Kunden die Tafeln und somit die hilfsbedürftigen Menschen in unserer Region auf diese Art und Weise unterstützen zu können“, sagte Geschäftsführer Eike Mönneke. Insgesamt wurde die Summe von mehr als 100.000 Euro an zehn Tafeln verteilt. Mit mehr als 29.000 Euro erhält die Mindener Tafel/ St. Martin die größte Summe, darauf folgt die Wunstorfer.

Von Rita Nandy