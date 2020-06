Wunstorf

„Da fehlen einem die Worte“, sagt der Vorsitzende der Tafel Wunstorf, Frank Löffler, sichtlich gerührt. Eine Welle an Hilfsbereitschaft hat die Lebensmittelausgabe an der Neustädter Straße in den vergangenen Wochen überrollt. „Unser Spendenaufruf wurde 8500-mal gelesen“, berichtet Löffler. Die Autos mit Spenden seien im Minutentakt vorgefahren. Kunden von Wegeners Hof und Edeka Kappe hätten dort sogar Geldspenden für die Tafel abgegeben.

Der Lieferdienst für ältere und mobilitätseingeschränkte Personen konnte somit aufrechterhalten werden. Nach einer zweitägigen Schließung folgte zunächst eine Verteilung aus dem Fenster. Seit dem 11. Mai erhalten die Kunden ihre Lebensmittel wie gehabt – unter Beachtung der vorgeschriebenen Infektionsschutzregeln.

Zu den treuen Spendern gehören seit Jahren auch Mitglieder der Kirchengemeinde K21. Drei Wochen lang stand eine Sammelkiste vor der Tür. Die sei jedoch viel zu klein, hatten einige moniert, die gleich einen Karton mit Mehl vorbeibrachten, berichtet Yvonne Wientzek, Assistentin für den Campus Wunstorf. 45 Tüten mit haltbaren Lebensmitteln und Pflegeprodukten hat sie mit weiteren Helferinnen gepackt und am Freitag, 5. Juni, morgens an den Tafelvorsitzenden und die Bundesfreiwillige Ilka Lucius übergeben.

In den Jahren zuvor konnten die Kirchenmitglieder ihre Spenden einfach beim Gottesdienst abgeben. Dieser finde derzeit jedoch nur online statt. Ab Juli können sich 30 Gläubige nach Anmeldung sonntags in der Kirche am Potts Kamp wieder versammeln. Dabei hätten die Älteren, die nicht streamen, Vorrang, sagt die ehrenamtliche Kirchenmitarbeiterin. Normalerweise besuchten 200 bis 300 Menschen den Gottesdienst.

