Wunstorf

In diesen Paketen steckte viel Liebe, das war schon von außen zu sehen: Besucher der HAZ/NP-Geschäftsstelle hatten sie gepackt und bis Donnerstag an die Mittelstraße gepackt. Die rund 40 Wunschzettel, die Kinder aus dem Kundenkreis der Tafel Wunstorf waren wieder schnell vergriffen. „Es ist wirklich enorm, wie die Menschen diese Aktion annehmen“, sagte die stellvertretende Tafel-Vorsitzende Ursula Jungbluth bei der Abholung am Freitag. „Im Namen der Kinder danken wir schon einmal ganz herzlich.“

Die Geschenke wie Spielzeug, ein Fußball und Bekleidung werden die Empfänger an den letzten drei Ausgabetagen dieses Jahres in der nächsten Woche bekommen. „Die Erwartung ist schon groß“, sagte Jungbluth. Sie weist auch darauf hin, dass die bedachten Kinder von Jahr zu Jahr wechseln. Außerdem können die Tafel-Helfer aus anderen Spendenaktionen auch noch weitere Geschenke verteilen, so dass keiner leer ausgeht.

Von Sven Sokoll