Steinhude

Brrrrrr! Sonnabends, morgens um 5.55 Uhr, an nasskalten Dezember-Tagen, kann Steinhude sehr garstig wirken. Taner Kahraman kurvt mit seinem weißen Kastenwagen in den Ort rein und steuert den Platz an der Friedenseiche an. Er rangiert genau in den Platz zwischen Bushaltestelle und Kriegerdenkmal hinein. Geht schnell, Kahraman macht das schließlich nicht zum ersten Mal. Er steigt aus und koppelt den Anhänger ab. Auch die nächsten tausend Handgriffe, die er jetzt – noch in Dämmer und Dunkel – tun muss, beherrscht er aus dem Effeff. Wenn Kahraman fertig ist, hat er auf dem Anhänger das leckerste Obst und die gesündesten Salate so arrangiert, dass die Kunden sie nur noch aus den Kisten pflücken müssen.

Kahraman, der Obsthändler, fährt seit Jahren sonnabends nach Steinhude. Dienstags und freitags steht der 40-Jährige auf dem Obernkirchener, mittwochs auf dem Bad Eilser Wochenmarkt. Seine Ware holt er aus dem Großmarkt in Hannover. „Im Sommer fahre ich fast jeden Tag“, sagt er, während er das Licht an seinem Stand anknipst. Abfahrtzeit in Stadthagen: 2 Uhr. Auf einer Hausfassade an der Friedenseiche findet sich ein Spruch, der dazu passt: „Stoh fast, kiek wit un reug di!“ – Also etwa: „Sei standhaft, klug und fleißig!“

Er kennt seine Kunden

Der überwiegende Teil der Frauen und Männer, die Kahramans Stand ansteuern, tut dies jeden Sonnabend, sommers wie winters. Bei vielen kann der Händler „erraten, was sie kaufen“, wie er sagt. Nachdem ein älterer Herr Obst eingepackt hat, fragt er ihn: „Nüsse?“ Der greift sich an den Kopf: „Hätte ich fast vergessen.“ Kahraman lächelt: Er kennt seine Kunden.

Obst, Gemüse, Salat: Das ist das Kerngeschäft. Die Waren drängeln sich in dem rot-weißen, an drei Seiten offenen Stand in Holz- und Plastikkisten. Auf der einen Flanke hat Kahraman Kisten voller rotbäckiger Äpfel, auf der anderen Seite wuschelige Salatköpfe so auf Gestelle drapiert, dass sie wie eine Stadiontribüne steil aufragen.

Seit 13 Jahren zieht er über die Märkte

Kahraman stammt aus dem westanatolischen Afyon. Seit 13 Jahren zieht er über die Märkte und verkauft Obst und Gemüse. Mehr als zehn Jahre muss er das nach seinen Berechnungen noch tun, um das Haus abzubezahlen, das er für seine Familie (Frau und drei Kinder) gekauft hat. Leicht ist die Arbeit nicht: Der frühe Beginn erlaubt keinen geregelten Schlaf, durch den Stand pfeifen oft genug Wind, Regen, Hagel und Schnee. Damit Nässe und Kälte wenigstens nicht die Beine hochkriechen können, stellt er sich auf eine dicke Styroporplatte.

Kahraman ist Geschäftsmann, aber für einen schnellen Schnack hat er auch dann Zeit, wenn sich an seinem Stand Schlangen bilden. Außer ihm ist an diesem Morgen nur noch der Wagen des Hofladens Brunkhorst aus Lindhorst angereist, manchmal kommen ein Uhren- und ein Klamottenhändler dazu.

Taner Kahraman ist seit 13 Jahren auf Märkten unterwegs. Quelle: Arne Boecker

„Jetzt darf ja doch geknallt werden“, smalltalkt eine Frau, die auf das Gerichtsurteil zum Thema Feuerwerk in Corona-Zeiten anspielt. „Warten wir ab“, sagt Kahraman. Deutsch habe er von seinen Kunden gelernt, erzählt er in einem ruhigen Moment. Er nippt an dem Kaffee, den Marktmeister Frank Künnecke spendiert hat. „Er ist der Beste!“, sagt eine Frau im Vorübergehen, „immer nett und freundlich.“

Am 2. Januar geht es weiter

Acht Meter lang ist die Front, die Kahraman mit vitaminsatten Köstlichkeiten vollgepackt hat. „Im Winter kostet das hier pro Quadratmeter 27 Euro, im Sommer 35 Euro“, sagt Marktmeister Künnecke. „Habe mir gerade einen gebrauchten Lastwagen kaufen müssen“, sagt Kahraman, „der Vorgänger war so oft kaputt, dass die Reparaturen zu teuer wurden.“ Er legt Wert darauf, dass er seinen Kunden nur gute Ware anbietet, was andererseits bedeutet, dass er mehr Lebensmittel wegwirft als mancher Kollege.

Bis in den Nachmittag hinein steht Kahraman an diesem Tag in Steinhude. Eine Frage muss er kurz vor Weihnachten, besonders oft beantworten: Wann er denn wieder in Steinhude sei? Mit der Antwort in der Tasche – Sonnabend, 2. Januar – ziehen die Käufer beruhigt von dannen.

Von Arne Boecker