Steinhude/Wölpinghausen

Vor 20 Jahren startete Achim C. Kapelle seine Gastro-Karriere am Steinhuder Meer. Vom erfolgreichen Weinlokal im Scheunenviertel ging es zum erhaben gelegenen Landsitz Kapellenhöhe in Wölpinghausen. Seitdem bieten die Geschwister ihren Gästen neben Gastronomie und Weinhandel auch einen weitläufigem Garten, Saal, Hotel, Spa und Schokoladenmanufaktur.

Quelle: Patricia Chadde

Am zurückliegenden Sonnabend nahmen sich die zusammen 99,9 Jahre alten Zwillingen nun die Zeit für einen Rückblick. Mutti und Patenonkel feierten ebenso wie Freunde, Mitarbeitende und lieb gewordene Stammgäste einen echten Kapelle-Geburtstag. Tanja wirbelte in der Küche und kreierte ein Buffet mit Wild, Geflügel und Fisch-Auswahl. Achim C. Kapelle präsentierte neben seinem Talent als aufmerksamer Gastgeber auch seine ausgebildete Stimme. Von Ulrike Kestler-Georgi am Klavier begleitet, intonierte er Werke von Oscar Straus, Gaetano Donizetti und Wolfgang Amadeus Mozart.

Die rund 50 Gäste zeigten sich großherzig und spendeten während des unterhaltsamen Abends 5000 Euro für die Flut geschädigten Winzer im Westen der Republik. „Ahr – A wineregion needs help for rebuilding e.V.“, heißt der Empfänger. Außerdem entwickelten Kapelles eine speziell entwickelte Trauben-Chocolade, deren Erlös ebenfalls den Flutopfern an der Ahr zu Gute kommen wird.

