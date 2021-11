Luthe

Beim Unternehmen Marley Deutschland in Wunstorf-Luthe laufen Verhandlungen über den Standortsicherungsvertrag. Mit einer „politischen Mittagspause“ haben rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Forderungen dazu Nachdruck verliehen. Gewerkschaftssekretär Cihan Yüksel von der IG Bergbau, Chemie, Energie berichtet, dass seine Gewerkschaft seit mehr als einem halben Jahr mit der Unternehmensleitung verhandle, um sich auf eine neue Standortvereinbarung zu verständigen.

Der Kunststoffverarbeiter stellt Heimwerkerbedarf für verschiedene Baumarktketten her, beispielsweise Regenrinnen, Lüftungstechnik oder Sockelleisten. Dafür stieg die Nachfrage mit Beginn der Corona-Zeit kräftig an. Aktuell ist die Rede von rund 300 Festangestellten, dazu kommen mindestens 30, zu Spitzenzeiten bis zu 180 Zeitarbeitskräfte. Noch im vergangenen Jahr hatte es geheißen, der belgische Mutterkonzern Alliaxis wolle das Luther Unternehmen verkaufen. Doch davon sahen die Manager schließlich doch ab, wie sie im Juli bekannt gaben. Parallel liefen seit dem Frühjahr Tarifverhandlungen. Seit 2004 verzichten die Mitarbeiter auf die volle Bezahlung nach dem Tarif der chemischen Industrie, um den Standort zu sichern.

Streit um geplante Entgelt-Einschnitte

Zuletzt habe man um geplante Entgelt-Einschnitte bei den unteren Einkommensgruppen gestritten, berichtete Yüksel vor der jüngsten Verhandlungsrunde am Dienstagmittag. „Seit 2004 haben wir eine Standortvereinbarung im Konsens mit der jeweiligen Geschäftsführung vereinbart.“ Ausgerechnet zu Zeiten üppiger Gewinne habe die aktuelle Geschäftsführung diesen Konsens aufgekündigt und die Kündigung beim Arbeitgeberverband eingereicht, berichtete der Betriebsratsvorsitzende Joachim Scholz – daher verschärfe sich die Auseinandersetzung zuletzt. Ohne Einigung würden mit dem Ausscheiden des Betriebs aus dem Arbeitgeberverband ab dem 1. Januar die Flächentarifverträge der chemischen Industrie gelten, wie es heißt.

Nun habe man sich am Dienstag aber deutlich angenähert, berichtete Yüksel am Nachmittag. Details könne man erst mitteilen, wenn alles auf- und unterschrieben ist. Auch Geschäftsführer Peter Heine sprach von einem „Meilenstein“ – über die konkreten Ergebnisse werde man zu gegebener Zeit berichten, sagte er am Dienstag.

Von Kathrin Götze