Wunstorf

Eine 81-jährige aus Sachsenhagen warnt vor einer aktuellen Diebstahlmasche auf Wunstorfer Supermarktparkplätzen. Sie ist am 28. Januar Opfer auf dem Lidl-Parkplatz an der Hagenburger Straße geworden. Als sie bereits wieder im Auto saß, winkte ihr ein etwa 35 Jahre alter, südländisch wirkender Mann von draußen zu und bat sie darum, auszusteigen. Er schaute auf ein Handy und sprach davon, dass er ein Krankenhaus suche. Sie habe versucht, ihm zu helfen, doch in der Zeit öffnete ein Komplize die Beifahrertür und stahl ihre Handtasche mit der Geldbörse.

„Ich hatte schnell ein komisches Gefühl, aber leider habe ich nicht gleich die Tür verschlossen. Das kann man anderen nur raten“, sagte sie. Die Täter seien dann mit einem blauen Auto schnell verschwunden – und sie habe mit ihrem Rollator nicht schnell genug folgen können. „Die haben mich deswegen wohl ausgeschaut“, sagte sie. Ihre Ausweise muss sie jetzt alle ersetzen, außerdem war auch Geld im Portemonnaie.

Sven Molitor vom Kriminalermittlungsdienst der Wunstorfer Polizei sagte, dass sich solche Diebstähle auf Supermarktparkplätzen oder direkt in den Märkten vor Weihnachten stark gehäuft hätten. Dann sei aber eigentlich schlagartig Schluss gewesen. Der Fall der Sachsenhägerin ist derzeit also eher ein Einzelfall. Für die Aufklärung fehlen oft Ansätze. „Das sind in der Regel reisende Täter“, sagte der Polizist.

Von Sven Sokoll