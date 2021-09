Hannover

Die Schnellsanierung der Autobahn 2 zwischen Hannover und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen biegt auf die Zielgerade ein. Drei Tempobaustellen an drei Wochenenden gab es bereits, jetzt folgt die vierte und letzte. Von Freitagabend an wird die Strecke zwischen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld in Richtung Dortmund erneuert. Dazu ist die Reduktion der Fahrspuren nötig.

Eine Vollsperrung wie bei vorangegangenen Tempobaustellen auf der A 2 gibt es am kommenden Wochenende nicht. „Der Verkehr wird einstreifig in Richtung Dortmund an der Baustelle vorbeigeführt“, teilt die Niederlassung Nordwest der bundeseigenen Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten beginnen am Freitag gegen 18 Uhr und sollen voraussichtlich bis Montag, 6 Uhr, andauern.

Gegenrichtung nach Berlin nicht betroffen

Die Tank- und Rastanlage Garbsen Nord sowie die Anschlussstelle Wunstorf-Luthe in Richtung Dortmund sind in dieser Zeit gesperrt. Auto- und Lkw-Fahrer werden stattdessen bis zur Abfahrt Wunstorf-Kolenfeld weitergeleitet. Die Gegenrichtung nach Hannover und Berlin ist von den Bauarbeiten nicht betroffen, dort kann der Verkehr am Wochenende ungestört weiterrollen.

Seit dem 20. August erneuert die Autobahn GmbH die A 2 zwischen Hannover-Herrenhausen und Nordrhein-Westfalen. Seit Längerem setzt die Behörde dafür auf Tempobaustellen. Dank einer nahezu oder kompletten Vollsperrung können die Arbeiten deutlich schneller stattfinden. Unter normalen Umständen würde die Erneuerung sonst je Abschnitt bis zu sechs Wochen dauern – mit entsprechenden Staus und Unfallgefahren. Die erste Tempobaustelle in der Region Hannover gab es im Mai 2020.

Von Peer Hellerling