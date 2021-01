Wunstorf

Die Kurse der Kunstschule Wunstorf beginnen zwar erst im Februar, doch schon jetzt ist die Nachfrage groß. Das Programm sei sehr vielfältig, gerade für Jugendliche und Erwachsene, betont die Vorsitzende Ulrike Coldewey. Die Angebote im Überblick:

Farbgießen erzeugt verblüffende Effekte

Wochenendworkshops vom 11. bis 13. Juni sowie 18. bis 20. Juni widmen sich einer der ältesten Maltraditionen. Dozentin Petra Seegers führt Jugendliche ab 16 Jahren sowie Erwachsene in die Lasurtechnik mit Eitempera-Farben ein. An diese Zielgruppe richtet sich auch ihr Kurs „Experimentelle Druckwerkstatt“ am Wochenende, 23. bis 25 April. Eine außergewöhnliche Art des Farbgießens stellt das Acryl-Pouring dar. Was für verblüffende Effekte dabei entstehen, zeigt Angela Rennemann Jugendlichen ab 13 Jahren am Sonnabend, 5. Juni.

Anzeige

Textiles Gestalten mit der Nähmaschine für Kinder

Kinder dürfen ihrer Kreativität mit Farbe, Ton, Papier oder Holz Ausdruck verleihen. Am Sonnabend, 17. April, entstehen aus Pappe, Papier, Milchtüten und anderen Materialien Roboter. Diese können Kinder in Begleitung eines Erwachsenen auch am Sonnabend, 20. Februar, basteln. Ebenso erlernen Nachwuchskünstler ab acht Jahren den Umgang mit der Nähmaschine an vier Terminen ab Dienstag, 13. April, sowie an weiteren vier Terminen ab Dienstag, 15. Juni.

Höchstens sechs Kinder, Jugendliche oder Erwachsene dürfen derzeit gleichzeitig an Kursen der Kunstschule teilnehmen. Quelle: privat

Höchstens sechs Teilnehmende pro Kurs

Die Kurse sind aufgrund der Corona-Pandemie auf fünf bis sechs Teilnehmende begrenzt. Das komplette Programm steht auf der Internetseite der Kunstschule unter kunstschule-wunstorf.de. Die verbindliche Anmeldung sollte schriftlich oder online über das Anmeldeformular erfolgen.

Lesen Sie auch: Kinder entwerfen Kunstwerk für Straße der Kinderrechte in Luthe

Kunstschule sucht Dozentinnen und Dozenten

Die Planungen laufen aber auch schon für den Sommer. Dafür sind Siebdruck und Filzen vorgesehen. Ebenso möchte der Kunstverein in diesem Jahr wieder Projekte mit Kita-Kindern realisieren sowie das ursprünglich für 2020 geplante Kunstfest nachholen. Zudem wird der Materialfundus aufgestockt, um ab Herbst ein offenes Atelier anbieten zu können. Sorge bereitet dem Verein der mangelnde Nachwuchs an Dozenten. Dringend gesucht werden auch jüngere Leute, die Lust haben, Kulturarbeit in Wunstorf zu machen und die ihre Kunst an andere Menschen weitergeben möchten. „Wir sind ein gut funktionierender Verein, dessen kreative Arbeit viel Spaß macht“, wirbt Coldewey.

Vorsitzende Ulrike Coldewey präsentierte das Programm 2020 der Kunstschule Wunstorf. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Stadt zahlt Zuschuss in Höhe von 3000 Euro

Das vergangene Jahr war für die Kunstschule überaus erfolgreich. „Im Corona-Jahr hat sich gezeigt, wie wichtig die außerschulischen Bildungsangebote im künstlerischen und kulturellen Bereich für Wunstorf waren“, sagt die Vorsitzende. Es gab 32 Kurse und sechs Sommeraktivitäten. Im Herbst lagen 119 Anmeldungen für 26 Kurse vor. Die Altersspanne der Teilnehmer reicht von fünf bis 70 Jahre. Allerdings mussten auch sieben Kurse mit 44 Teilnehmern abgesagt werden.

Die Stadt Wunstorf hat nun die Grundsicherung der Mietkosten bewilligt. Der Doppelhaushalt der Jahre 2021/2022 sieht einen Zuschuss in Höhe von jeweils 3000 Euro vor. Die Einrichtung hat zudem den Werkraum renoviert sowie eine Holzwerkstatt mit kindgerechten Werkzeugen eingerichtet. Dank einer Spende des Vereins Modelle und Originale konnte eine Dekupiersäge für den Feinschnitt von Holz, Metall und Kunststoff angeschafft werden.

Von Rita Nandy