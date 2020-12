Thomas Mogge wird neuer Pfarrer in Wunstorf und Neustadt

Wunstorf/Neustadt

Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat sich für Pfarrer Thomas Mogge (55) als Nachfolger von Pfarrer Andreas Körner für die Pfarrgemeinden in Wunstorf, Neustadt und Nienburg/ Weser entschieden. Körner verlässt auf eigenen Wunsch im Juni 2021 Wunstorf, um in Duderstadt eine neue Aufgabe als Pastor zu übernehmen (wir berichteten). Sein Nachfolger Mogge wird im Oktober 2021 die Gemeindeleitung im Pastoralteam „im überpfarrlichen Einsatz für die katholischen Pfarrgemeinden übernehmen“, teilte Bistumssprecher Volker Bauerfeld mit. Eine personelle Entscheidung für die seit August dieses Jahres vakante Stelle eines Gemeindereferenten sei noch nicht getroffen worden.

Thomas Mogge wurde 1965 in Höxter geboren. Nach seinem Zivildienst in der Familienbildungsstätte Haus Marienfried im Sauerland und der Gemeinde St. Elisabeth, Hameln, ging Thomas Mogge 1987 zum Studium der Theologie nach Paderborn und wechselte 1989 nach Bonn. Mit dem Diplom der Theologie wurde er im Jahre 1994 bis 1997 als Pastoralassistent in Barsinghausen eingesetzt.

Pfarrer malt seit der Kindheit

Anschließend war Mogge Pastoralreferent im Dekanat Wolfsburg. Im September 2005 wechselte er ins Priesterseminar Hildesheim, zur Vorbereitung auf seinen neuen Dienst in der Seelsorge. Im Mai 2007 wurde er in Hildesheim zum Priester geweiht. Derzeit leitet er die Pfarrgemeinde St. Bernward in Ilsede.

Mogge wird nicht wie sein Vorgänger im Wunstorfer, sondern im Neustädter Pfarrhaus wohnen. Dafür zieht Pastor Martin Tigges von Neustadt nach Wunstorf. Außerdem gehören Gemeindereferentin Claudia Schwarzer und Diakon im Zivilberuf, Claus Crone, beide Neustadt, weiterhin zum Pastoralteam. Seit seiner Kindheit schätzt und pflegt Mogge das Hobby des Malens. Inzwischen gestaltet er Ausstellungen mit eigenen biblisch inspirierten Zeichnungen und Gemälden. In seiner bisherigen Pfarrgemeinde wird er daher auch der „malende Pfarrer“ genannt.

Von Winfried Gburek