Wunstorf

Das Tierheim in Wunstorf stößt an seine Grenzen. „Wir sind zu 90 Prozent voll mit Kaninchen und Katzen“, sagt der Vorsitzende des Tierschutzvereins, Ralf Klänhammer. Bei den Katzen sieht er einen Grund in der Kastrationsverordnung.

Die soll laut Klänhammer verhindern, dass wilde Katzen sich weiter vermehren. „Das führt dazu, dass Wildtiere bei uns abgegeben werden, die entweder Kitten haben oder trächtig sind und dann bei uns ihren Nachwuchs bekommen.“ Leute richteten Futterstellen ein, um sie anzulocken. „Das ist im Grunde genommen positiv. Aber es ist gerade zu viel – wir haben im Moment rund 40 Katzen bei uns im Tierheim“, sagt der Leiter.

Kitten sind leichter zu vermitteln

Die Kitten versucht das Tierheim an neue Besitzer zu abzugeben. Die erwachsenen Katzen lässt das Tierheim kastrieren – die Wildtiere sind meist nicht vermittelbar. Bei den Jungtieren bestehe dagegen die Chance, dass sie zahm werden. „Das klappt meistens auch, aber es braucht geduldige Menschen“, sagt Klänhammer.

Viele der Katzen leiden unter Schnupfen und anderen typischen Katzenkrankheiten. „Sie müssen behandelt werden“, sagt Klänhammer. Die Kosten dafür finanziert das Tierheim aus Spenden, Beiträgen und anderen Quellen wie beispielsweise Geldauflagen bei Gerichtsprozessen.

Kaninchen bekommen Nachwuchs im Tierheim

Im Tierheim ist derzeit Kreativität gefragt. Sogar die Wildvogelvoliere ist schon zum Stall umfunktioniert worden – neben den vielen Katzen beherbergt das Tierheim derzeit nämlich auch noch 22 Kaninchen und zwei Meerschweinchen. Tierfreunde hatten unter anderem auch ein trächtiges Kaninchen gebracht – das hat vier Junge zur Welt gebracht. Vier weitere Kaninchen hat der Tierschutzverein Wunstorf und Umgebung wegen schlechter Haltung beschlagnahmt. Darunter war ebenfalls ein trächtiges Weibchen, das in der Einrichtung sechs Junge geworfen hat.

Diesen kleinen Kerl haben die Mitarbeiter des Tierheims Wunstorf „Max Schlappohr“ getauft. Quelle: Anke Lütjens

Corona ist nach Angaben des Vereinsvorsitzenden nicht der Hauptgrund für die Schwemme an Tieren, sondern vielmehr Allergien und Unverträglichkeiten. „Viele Kleintiere geben die Besitzer wegen Allergien ab“, sagt Klänhammer. Er rät dazu, sich vor der Anschaffung eines Tieres testen zu lassen. Dann bliebe vielen Tieren ein Schicksal im Tierheim erspart.

Viele Leute, die sich ein Kaninchen anschaffen, unterschätzen seiner Ansicht nach, dass gerade die viel Arbeit machen und Dreck produzieren. Sie brauchen Beschäftigungsmöglichkeiten. Bei Kaninchen kommt es zudem vor, dass sie sich untereinander nicht gut verstehen.

Es fehlt an Impfstoff

Ein weiteres Problem ist, dass das Tierheim die jungen Kaninchen gerade nicht vermitteln kann. Es fehlt Impfstoff – ungeimpfte Tiere darf das Heim aber nicht abgeben und will das auch nicht. Das Tierheim freut sich darum sehr über Gemüsespenden für die Kaninchen.

Fünf Hunde, alle nicht ganz einfach in ihrem Wesen, sind auch noch da. Es fehlt häufig an Erziehung. Ein möglicher Grund: Die Hundeschulen haben wegen Corona geschlossen. Zumindest die elfeinhalbjährige Shanty, die am längsten von allen Tieren im Tierheim untergebracht ist, hat ein neues Zuhause gefunden.

Führungen sind wieder möglich

Klänhammer vermutet, dass sich machen Menschen gerade wegen Corona einen Hund angeschafft haben. „Wenn sie mit der Erziehung nicht zurecht kommen, landen die Tiere dann bei uns. Daher lassen wir vorsorglich genug Platz im Tierheim“.

Der Verein bietet auch wieder an jedem ersten Dienstag und Sonnabend eines Monats Tierheimführungen an. Dafür ist eine vorherige Anmeldung bei Geschäftsführer Andreas Bornemann unter Telefon (050 31) 178 90 88 oder per Mail an: a.bornemann@tierheim-wunstorf.de erforderlich.

Von Anke Lütjens