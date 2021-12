Wunstorf

Es gibt gute Nachrichten aus dem Tierheim Wunstorf. Die Taube, das Tier der vorigen Woche, konnte in ein neues Zuhause ziehen. Das Tierheim stellt ab Freitag, 10. Dezember, die Vermittlung von Tieren vor Weihnachten ein. Anfang des nächsten Jahres geht es dann mit den Tieren der Woche weiter. Vermittlungen, die bereits im Gange sind, sind davon ausgenommen.

Katzen sollen zusammen bleiben

Aktuell sucht das Tierheim neue Besitzer für die beiden Katzen Patty und Caro. „Sie sind unsere kleinen Sorgenkinder, da sie immer mal wieder ein wenig kränklich waren. Mittlerweile geht es ihnen aber gut und wir suchen ein schönes, ruhiges Zuhause für die beiden, wo sie gemeinsam hinziehen können“, schreibt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung.Leider hat man bei Patty mittlerweile FIV diagnostiziert, was für Menschen nicht ansteckend ist. Dabei handelt es sich um das sogenannte Katzen-Aids.

Tiere sind noch sehr scheu

Die Mitarbeiter des Tierheims informieren gerne in persönlichen Gesprächen, was das bedeuten kann. Da Patty und Caro sehr lieb miteinander umgehen und es keine Raufereien gibt, möchte der Tierschutzverein gerne beide zusammen lassen und in ein Zuhause mit gesichertem Freilauf vermitteln. Noch sind die beiden relativ scheu. Der Tierschutzverein sucht verständnisvolle und geduldige Menschen, die auf die Bedürfnisse der beiden kleinen Katzen eingehen. Caro und Patty sind etwa fünf Monate alt und wurden im August in einer Scheune in Borstel gefunden. Aufgrund ihres Alters sind sie noch nicht kastriert.

Die Angestellten des Tierheims stehen allen interessierten Tierfreundinnen und -freunden unter Telefon (05031) 68555 für Fragen und für eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung. Das Tierheim ist aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen,so dass Besucher nicht einfach so vorbeikommen können. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens