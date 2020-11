Wunstorf

Das Tierheim Steinhuder Meer in Wunstorf freut sich über einen Geldsegen. Geschäftsführer Horst Rode konnte für den Tierschutzverein eine Spende in Höhe von fast 2300 Euro – genauer gesagt von 2297,53 Euro – entgegen nehmen. Das Geld stammt aus dem Erlös des gemeinsamen Kalenderprojekts des Wunstorfer Bauvereins, der Stadtwerke Wunstorf und der Stadtsparkasse. Die Spenden aus dem Kalenderverkauf kommen stets einer gemeinnützigen Einrichtung in Wunstorf zu Gute.

Freilaufbereich für Katzen wird umgebaut

Die Beteiligten geben den Kalender seit vielen Jahren gegen eine Mindestspende von 1 Euro an ihre Kunden aus. „Die heutige Spende können wir sehr gut gebrauchen, denn innerhalb von Umbauten planen wir unter anderem die artgerechte Neugestaltung des Freilaufbereichs für unsere Katzen“, sagte Rode. Im vergangenen Jahr haben mehr als 900 Tiere die Einrichtung durchlaufen, die für die Stadtgebiete von Neustadt und Wunstorf zuständig ist.

Aktuell betreut das Tierheim etwa 75 Tiere, zu denen neben Fundtieren und Notbetreuungen auch Tiere aus der Tierpension zählen. Diese betreibt das Tierheim für Mitglieder des Tierschutzvereins. „Wir sind sehr dankbar für die Spende“, sagte Rode erfreut.

Tierschutzverein ist wichtige Institution

Kathrin Tietz, Vorstand des Bauvereins, sagte bei der Übergabe: „Der Tierschutzverein Wunstorf ist seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Institution in unserer Stadt. Als Betreiber des Tierheims kümmert sich der Verein um die Aufnahme und Versorgung von entlaufenen oder in Not geratenen Tieren und ist im Bereich des Tierschutzes ein zuverlässiger Ansprechpartner für die Wunstorfer Bürger.“ Das solle mit der Spende gewürdigt werden.

„Wir möchten die Einwohner Wunstorfs ermutigen, selbst aktives oder förderndes Mitglied des Vereins zu werden und somit einen eigenen Beitrag zu leisten“, ergänzt Henning Radant, Geschäftsführer der Stadtwerke. Tierschutz sei ein wichtiges Thema, und es obliege jedem Einzelnen, egal ob Tierhalter oder nicht, Verantwortung zu übernehmen und zum Schutz der Tiere beizutragen. Der Tierschutzverein Wunstorf und das durch diesen geführte Tierheim seien ein gutes Beispiel für aktiven sowie effektiven Tierschutz, der auf jahrelanger Arbeit der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer beruhe.

Bereits mehr als 10.000 Euro gespendet

„Mit der Spende an das Tierheim möchten die Stadtwerke, der Bauverein und die Stadtsparkasse einen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung des Tierschutzes in Wunstorf leisten“, schloss sich Frank Wiebking, Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse, an. Er bedankte sich bei allen Spendern für ihre Unterstützung und freut sich, dass mit ihnen gemeinsam in den vergangenen Jahren mehr als 10.000 Euro an gemeinnützige Vereine und Organisationen in der Kernstadt und den Ortsteilen geflossen sind.

