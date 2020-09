Tierschutzverein ernennt Horst Rode zum Ehrenmitglied

Wunstorf

Den Tierschutzverein Wunstorf hat seine im März ausgefallene Mitgliederversammlung nachholen können. Der Vorstand war froh, dass so mit 30 Teilnehmern noch ein ordentliches Forum zusammengekommen ist, um denn Geschäftsführer Horst Rode in den Ruhestand zu verabschieden. Rode war 35 Jahre für den Tierschutzverein tätig und hört am Jahresende auf.

Der Vorsitzende Ralf Klänhammer schilderte Rodes Verdienste für den Tierschutz und ernannte ihn zum Ehrenmitglied des Vereins. Auch Dieter Ruhnke, der Vorsitzende des Landestierschutzverbands, schloss sich den Lobreden an. Der Versammlung stellte sich auch Andreas Bornemann vor, der bereits eine Weile als neuer Geschäftsführer arbeitet.

Bei den Vorstandswahlen wurde Klänhammer ebenso im Amt bestätigt wie die Schriftführerin Eleonore Schweser. Mit einer Satzungsänderung haben die Mitglieder außerdem ermöglicht, dass künftig Informationen stärker per E-Mail ausgetauscht werden können.

Von Sven Sokoll