Ein Sprung ins kühle Nass, beim Klettern hoch hinaus oder eine Radtour ums Steinhuder Meer? Urlaub vor der Haustür muss nicht langweilig sein. Das zeigt eine Auswahl unserer Freizeittipps rund um Wunstorf und das Steinhuder Meer.

Wegen der Corona-Krise werden sicher viele Familie in Wunstorf und Umgebung einen Großteil der Sommerferien zuhause verbringen. In den Ferien, die noch rund fünf Wochen dauern, können Eltern und Kinder einiges unternehmen.

Eine Radtour gefällig? Die Etappe vier der Nordhannoverschen Moorroute führt von Steinhude oder Neustadt aus einmal um das Steinhuder Meer. Die Strecke ist rund 45 Kilometer lang. Stationen sind unter anderem von Steinhude aus Hagenburg, durch die Meerbruchwiesen bis nach Winzlar. Dort kann auch die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) besucht werden. Weiter geht es nach Mardorf und durch das Tote Moor nach Neustadt. Ausführlich ist die Tour auf haz.de vorgestellt.

Bäder in Luthe und Bokeloh bieten Wasserspaß

Das Naturerlebnisbad Luthe bietet mehrere Liegewiesen, ein Beachvolleyballfeld, Tischtennis, ein Bistrorante und Spielgeräte für Kinder. Das Wasser in den drei Becken wird ganz ökologisch von einem Pflanzenfilter gereinigt. Das Bad ist in den Ferien täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Tageskarten sind während der Corona-Krise täglich ab Badöffnung bis 18 Uhr erhältlich. Die Höchstgrenze der Besucher liegt derzeit bei 300. Alle Infos finden sich auf www.naturerlebnisbad-luthe.de.

Das Freibad Bokeloh bietet ebenfalls Badespaß, sogar im geheizten Wasser. Es verfügt über ein 50-Meter-Becken, einen großen Nichtschwimmerbereich und ein Kinderbecken. Geöffnet ist von 9 bis 13 Uhr für maximal 300 Gäste und von 14 bis 19 Uhr für maximal 400 Gäste. Der Kauf der Eintrittskarten ist nur online auf https://shop.wunstorf-elements.de/de/ oder im Dorfladen Bokeloh möglich.

Badeinsel ist auch für kleine Kinder geeignet

Die im Jahr 1974 künstlich angelegte Badeinsel am Steinhuder Meer, Lindenhoopsweg 1, in Steinhude ist für Radfahrer und Fußgänger nur über eine Brücke zu erreichen. Auf 35.000 Quadratmetern bietet sie einen großzügigen Sandstrand, Liegewiesen, ein Bistro und zwei große Spielplätze. Die flachen Uferzonen sind auch für kleine Kinder geeignet. Geöffnet ist täglich von 11 bis 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Wegen der Corona-Prävention sind derzeit maximal 2000 Badegäste zugelassen. Weitere Informationen gibt es auf www.steinhude-am-meer.de.

Insel Wilhelmstein gehört zu den Attraktionen

Die Insel Wilhelmstein gehört zu den Attraktionen der Meerregion. Noch bis Oktober können Besucher mit dem Ausflugsschiff oder mit den Auswanderern von Steinhude aus sowie von Mardorf aus dorthin gelangen. Besucher können die Festung aus dem 18. Jahrhundert besichtigen. Außerdem ist die Ausstellung „Kunst in Glashäusern“ zu sehen. Es gibt eine Gastronomie und eine Beach-Lounge. Informationen sind zu finden unter www.steinhuder-meer.de.

Ganz neuer Service seit vorigem Wochenende: Sonnabends und sonntags fährt jeweils um 11 und 15 Uhr ein Auswanderer von den Strandterrassen in Steinhude zum Steg 10 am Badestrand Mardorf. Rückfahrt wieder mit dem Auswanderer um 16 Uhr ab Badestrand oder viermal täglich mit dem Fahrgastschiff ab Anleger Jugendherberge.

Bunte Schmetterlinge flattern in der Halle

Das Schmetterlingsmuseum, Am Knick 5, in Steinhude beherbergt rund 400 tropische Schmetterlinge in rund 40 verschiedenen Arten. Sie fliegen frei zwischen exotischen Pflanzen. Im Insektenmuseum können Besucher unter anderem lebendige Tausendfüßler und Vogelspinnen bewundern. Es gibt auch ein Insektenkino und ein Dunkelkabinett. Im Juli und August ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf www.schmetterlingsfarmsteinhude.de.

Minigolf ist ein Spaß für die ganze Familie

Zu einer vergnüglichen Spielrunde lädt die Minigolfanlage an Steinhudes Lütjen Deile 1 mit ihren 18 Bahnen ein. Geöffnet ist täglich ab 10 Uhr. Etwas unkonventioneller geht es beim Adventure Golf und Fußball Minigolf in der Piratenbucht Hagenburg, Lütjen Hagen 8, zu. In den Ferien ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Jeden Freitag und Sonnabend kann bis Mitternacht mit leuchtenden Fuß- oder Golfbällen gespielt werden. Die Preise erfahren Sie auf www.piratenbucht-hagenburg.de.

Im Kletterpark geht es hoch hinaus

Hoch hinaus geht es im Kletterpark „Sea Tree“ in Mardorf, Warteweg 4, Parkplatz Meerstraße 113. Termine müssen online reserviert werden, Handschuhe und Masken sind Pflicht. Bis zum 26. August ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Im Hochseilgarten stehen 27 Stationen in drei Schwierigkeitsstufen zur Verfügung. Weitere Informationen auf www.seatree.de.

Museen laden zum Besuch ein

Exponate aus dem Stein- und Kalibergbau sind im Bergbaumuseum in Altenhagen/ Hagenburg, Schachtstraße 9, zu sehen. Geöffnet ist bis September immer sonntags von 14 bis 18 Uhr. In die Historie der Steinhuder Fischer und Leineweber können Besucher im Fischer- und Webermuseum, Neuer Winkel 8, in Steinhude eintauchen. Geöffnet ist bis Oktober Dienstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Naturpark bietet spannende Einblicke Ein ganz besonderer Freizeitanbieter ist der Naturpark Steinhuder Meer. Wer der Natur rund ums Meer auf der Spur sein will, findet reichlich Angebote. Der Naturpark hat zwei Infozentren, eines in Steinhude im Scheunenviertel, Am Graben 4, das zweite und neueste in Mardorf, Uferweg 118. In Steinhude vermittelt eine interaktive Ausstellung einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt rund ums Vogelschutzgebiet Steinhuder Meer. Bei einer virtuellen Bootsfahrt weht Fahrgästen eine laue Brise um die Nase, es kann auch mal Gischt über die Bordwand spritzen. Die Gäste lernen dabei verschiedene Aspekte des Naturparks kennen. Das Infozentrum ist bis Oktober täglich von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das 2019 eröffnete Naturparkhaus in Mardorf hat seinen Schwerpunkt beim Thema Moor. Ein riesiges Panorama einer Moorlandschaft und sogenannte „Moorbotschafter“ vermitteln einen Eindruck von diesem einzigartigen Lebensraum. In einem separaten Multivisionsraum kann der Besucher durch projizierte Filme einen Perspektivwechsel vollziehen und sich der Landschaft Moor aus unterschiedlichen Blickwinkeln nähern: Vogelperspektive oder ganz nah auf „Augenhöhe“ eines Torfmooses – spannend. Öffnungszeiten sind mittwochs bis sonntags, 11 bis 17 Uhr. Anfahrt mit dem Auto bis Parkplatz Holunderweg/Meerstraße (kostenfrei), mit öffentlichen Verkehrsmitteln Regiobus-Linien 830, 831 und 835, Haltestelle Mardorf/Jugendherberge. Weitere Informationen finden Sie auf www.naturpark-steinhuder-meer.de.

