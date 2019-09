Uferweg am Steinhuder Meer bleibt umstritten

Steinhude

Eine Anliegerin hat in der Ratssitzung am Dienstag erneut die umstrittene Wegführung des Uferwegs in der Einwohnerfragerunde hinterfragt. Der Weg soll eine Verbindung der Hafenstraße mit dem Nordlandgelände schaffen, um Touristen mehr Uferfläche zu bieten. Die Flächen dafür gehören zum Steinhuder Meer, damit also dem Land Niedersachsen. Sie wurden vorher vom Land an die Anlieger verpachtet. Anschließend pachtete die Stadt die Flächen und räumte sie.

Dabei gab es immer wieder Widerstand der Anlieger. Cornelia Kuckuck, deren Wohnung aufgrund des Weges abgerissen werden musste, fragte, warum der Weg nun nicht komplett an der Uferlinie entlang gebaut wird, wenn die Touristen doch ans Wasser geführt werden sollen. Bürgermeister Rolf Axel Eberhardt sagte, die gewünschte Wegführung sei aufgrund des beschlossenen Bebauungsplans nicht möglich.

Von Kaspar Baumann