Wunstorf

„Alle sind unbeschädigt. Gott sei Dank.“ Jeden Morgen blickt Svitlana Hoffmann seit des Angriffs Russlands auf die Ukraine ängstlich auf ihr Handy. Sie hat mit ihrer Familie ausgemacht, dass die sich täglich meldet. Verwandte, Freundinnen und Freunde schicken Fotos, Videos und versorgen sie mit Informationen aus ihrer Heimat.

Ukrainerin ist stolz auf ihre Landsleute

„Ich bin überwältigt von meinen Leuten, was sie derzeit leisten“, sagt sie. Die Ukraine sei ein kleines Land, das jetzt weitgehend für ganz Europa kämpfe. „Mich macht das enorm stolz.“ Sie ist dankbar für die weltweite Unterstützung. Nachdem Hoffmann es in der ersten Woche noch für utopisch gehalten hatte, dass die Ukraine den Kampf gewinnen könne, ist sie sich jetzt sicher: „Wir werden das schaffen.“

Krieg in der Ukraine: Frauen flechten Tarnnetze. Quelle: privat

Traumatherapeutin möchte geflüchteten Frauen helfen

Sie möchte auch ihre Landsleute unterstützen. Dabei kommt ihr ihre Ausbildung als Sozialpsychologin zugute. Mit ihrer Familie spreche sie als Tochter, doch ihrer Freundin leiste sie psychische Unterstützung. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen vom Verein Frauen für Frauen möchte sie langfristig auch eine Beratung für traumatisierte Frauen anbieten, die nach Wunstorf kommen. Sie verfügt über eine Zusatzausbildung als Traumatherapeutin. „Ich habe nie gedacht, dass ich das einmal für meine eigenen Leute brauchen werden.“

Stadt richtet Sprechstunde im Johanniter-Wohnheim ein

Zudem werde sie am Dienstag, 15. März, bei der Sprechstunde im Johanniter-Wohnheim, Luther Weg 50, als Dolmetscherin fungieren. Im dortigen Café der Kulturen informiert der Soziale Dienst der Stadt darüber, welche Sozialleistungen Geflüchteten aus der Ukraine zustehen. Das Büro soll dienstags von 8.30 bis 12.30 Uhr öffnen. Um Sozialleistungen beantragen zu können, wird nur der Pass benötigt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Menschen in einer Gemeinschaftsunterkunft, privat oder in anderer Weise untergebracht sind.

Hilfskonvoi startet in Richtung polnisch-ukrainische Grenze

Im Luther Heim leben derzeit acht Flüchtlinge. 21 Personen habe die Stadt in einem Hotel in Bokeloh untergebracht, berichtet Stadtsprecher Alexander Stockum. Eine Privatinitiative ist mit einem Hilfskonvoi am Freitagmorgen in Richtung polnisch-ukrainische Grenze aufgebrochen. Sie wollen auch Geflüchtete mit zurück nach Hannover nehmen. Den Hinweis auf Ukrainisch über diese Mitfahrgelegenheit nach Deutschland hat Hoffmann verfasst.

Verein Frauen für Frauen plant Beratung zu Asylverfahren

Gemeinsam mit ihren Vereinskolleginnen hat sie sich bereits über das vereinfachte Asylverfahren, das für die Menschen aus der Ukraine gilt, informiert, um eine Beratung anbieten zu können. Hoffmann kam vor 20 Jahren als Studentin nach Deutschland. „Mit 1000 Mark in der Tasche“, erinnert sie sich noch ganz genau. „Ich wollte bleiben, bis mir das Geld ausgeht.“ Doch schon zwei Wochen später hatte sie einen Job als Parkplatzwächterin auf dem Messegelände. Sie blieb, heiratete und wurde Mutter von zwei Kindern. Seit 2012 ist sie für die Frauenberatung tätig.

Krieg in der Ukraine: Menschen stehen Schlange vor dem Supermarkt. Quelle: privat

Mit dem Pass ein Teil des Herzens abgegeben

Was ihr in ihrer zweiten Heimat jedoch fehlte, war die Möglichkeit, wählen zu dürfen. Vor knapp drei Jahren entschied sie sich, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Vor zwei Monaten gab sie ihren ukrainischen Pass ab. „Ich habe ein Stück meines Herzens abgegeben.“ Ihre Mutter habe sie getröstet und gesagt: „Ich habe noch keinen Innenpass.“ Das Ausweisdokument in ukrainischer Sprache. Zwei Tage nach Kriegsausbruch erhielt sie schließlich ihre Einbürgerungsurkunde. Es sei nicht der richtige Moment gewesen. „Ich fühlte mich schuldig, als wenn ich meine Heimat verraten habe.“ Da gehört es jetzt zum Alltag, dass Autofahrer an der Schranke stehen und eine Bahn mit Kriegsgeräten vorbeifährt.

Familie will in der Ukraine bleiben

Den ersten Tag nach Kriegsausbruch verbrachte sie nur vor dem Fernseher. „Ich habe nur geweint“, berichtet die Sozialpsychologin. Die Tränen ihrer Mutter sind mittlerweile versiegt. „Jetzt weint keiner mehr. Sie müssen sehen, wie es weitergeht.“ Die Überlegung, nach Wunstorf zu fliehen, haben ihre Eltern und Oma nie angestellt. Ihr Vater habe gesagt: „Wir werden von hier nicht weggehen. Hier ist unsere Heimat.“ Sie leben in Lyssjanka, etwa 150 Kilometer von Kiew entfernt. Ein ländlich geprägter Ort, an dem es keine militärisch wichtigen Einrichtungen gebe, die Ziel eines Bombardements werden könnten. Ebenso sei die Versorgungslage noch gut.

Krieg in der Ukraine: Die Nichte von Svitlana Hoffmann liegt im Keller, in den die Familie bei Angriffen flüchtet. Quelle: privat

Bruder muss mit Familie in den Keller flüchten

Anders sieht es im Süden aus, wo ihr Bruder mit der Familie in Saporischschja unweit des größten europäischen Atomkraftwerkes lebt. Das stand unter Beschuss. In der vergangenen Woche mussten sie drei- bis viermal im Keller Schutz suchen. Die Notunterkunft besteht aus einer Luftmatratze, einer provisorischen Toilette und Essensvorräten. Der Onkel lebe mit zwei Söhnen in Kiew. In den Vororten seien Neubausiedlungen entstanden. „Die wurden plattgemacht.“ Existenzen seien zerstört worden. Gerade der Angriff auf Zivilpersonen mache die Menschen wütend.

Auf ihr privates Umfeld habe der Krieg keine Auswirkungen. „Ich habe mehr russische als ukrainische Freunde“, sagt Hoffmann. Das sei nicht Russlands, sondern Putins Krieg. Sie ist sich jedoch sicher: Der jetzt entstandene Riss zwischen den Brudervölkern werde für viele Jahrzehnte bleiben.

Von Rita Nandy