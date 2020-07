Kolenfeld

Bei einem Einsatz auf der Landesstraße 392 hat die Feuerwehr sich am Dienstag Beleidigungen anhören müssen. Die Freiwilligen waren alarmiert worden, um bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos Betriebsstoffe abzustreuen. Dafür musste die Feuerwehr mit der Polizei in Höhe Kanalbrücke den Verkehr in Richtung Gewerbegebiet umleiten.

Ein Querulant versuchte zunächst, im Schatten eines Anschleppwagens mit seinem VW Golf den normalen Weg zu fahren. Als die Helfer ihn mit Zeichen davon abbringen wollten, beleidigte er einen Feuerwehrmann und gab dann Gas, als er angehalten werden sollte. Die Feuerwehr hat daraufhin Anzeige gegen ihn erstattet.

Von Sven Sokoll