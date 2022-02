Großenheidorn

Bei einem neuerlichen Unfall an dem Schwerpunkt bei Großenheidorn sind am Montagmorgen zwei Fahrer leicht verletzt worden. Einer von ihnen kam nach Angaben der Polizei um 7.20 auf der K 331 aus Richtung Steinhude und wollte nach dem Ortsausgang nach links auf die Zufahrt zum Fliegerhorst fahren. Dabei übersah der Fahrer aber ein entgegenkommendes Auto mit Vorfahrt, sodass es zu dem Zusammenstoß kam.

Nach dem Unfall mussten beide Autos abgeschleppt werden, was den Verkehr behinderte. An dem Abzweig soll ein Kreisel entstehen, wenn Airbus am Fliegerhorst auch noch ein Ausbesserungswerk baut.

Von Sven Sokoll