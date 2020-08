Bokeloh

Bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße B 441 in Höhe Bokeloh ist, wie jetzt bekannt worden ist, auch der beteiligte Radfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte gegen 16.30 Uhr mit einem Hund die Straße überquert, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam. Die Feuerwehr hatte in ihrer Pressemitteilung hervorgehoben, dass sich Ersthelfer intensiv um den Hund gekümmert hatten. „Ein solcher Zusammenstoß hätte noch böser ausgehen können“, sagte der Leiter des Kriminalermittlungsdiensts der Wunstorfer Polizei, Thorsten Bösert. Bisher sei die Stelle aber nicht als Schwerpunkt für ähnliche Unfälle bekannt.

Von Sven Sokoll