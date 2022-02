Blumenau/Liethe

An einem Unfall auf der Leinechaussee zwischen Blumenau und Liethe sind am Montag gegen 16 Uhr drei Autos beteiligt gewesen, in denen sich zwei Menschen Verletzungen zuzogen. Nach ersten Informationen der Polizei war eine junge Fahrerin aus dem Kreis Nienburg mit ihrem VW Fox aus Richtung Liethe gekommen. An der Kuppe zwischen Liethe und Blumenau kam ihr Wagen ins Schlingern, touchierte einen Ford Mondeo, überschlug sich und blieb kurz vor dem Ortseingang Blumenau auf dem Dach liegen. Die Fahrer dieser beiden Wagen musste der Rettungsdienst behandeln. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Ein drittes Fahrzeug aus dem Kreis Hildesheim kommt nach einer Vollbremsung hinter dem Ford Mondeo auf dem Radweg zum Stehen. Quelle: Florian Hake

Mit einem dritten Auto aus dem Landkreis Hildesheim konnte der Fahrer im letzten Moment eine Vollbremsung machen und rutschte damit neben die Fahrbahn. Personen waren nicht mehr eingeklemmt, aber die Feuerwehren aus Luthe, Wunstorf und Blumenau waren ebenso im Einsatz wie der Rettungsdienst und die Polizei.  Die Feuerwehr hat Betriebsmittel abgestreut und den Brandschutz sichergestellt. Die Strecke blieb längere Zeit voll gesperrt.

Von Florian Hake