Hagenburg

Auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Straße Am Breiten Graben in Hagenburg ereignete sich am Mittwoch zwischen etwa 12 und 13 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Eigentümer eines schwarzen Mercedes parkten ihren Wagen auf der linken Seite des Gebäudes hinter einigen anderen Fahrzeugen und betraten dann die Gaststätte. Bei ihrer Rückkehr etwa eine Stunde später bemerkten sie einen Schaden in Form von Kratzern am vorderen linken Stoßfänger. Beamte der Polizei Stadthagen fanden weiße Lackreste an der Stelle. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (05721) 40040 entgegen.

Von Paul Lukas Primke