Luthe

Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Unfall in Luthe am Sonnabend um 8.10 Uhr leicht verletzt. Der 78-Jährige aus Wunstorf fuhr vom Aldi-Parkplatz auf die Nienburger Straße und übersah dabei einen grauen Kia, mit dem ein 74-jähriger Wunstorfer in Richtung Blumenau fuhr.

Nach dem leichten Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer und zog sich Kratzer und leichte Prellungen zu. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt nach Angaben der Polizei 1000 Euro.

Von Sven Sokoll