Wunstorf

Bei einem Unfall sind am Sonnabend eine Mutter und ihr Kind leicht verletzt worden. Ihr Auto kollidierte mit der Fahrertür eines Lieferdienstfahrzeugs. Dessen Fahrer hatte nach Polizeiangaben seine Tür geöffnet, ohne auf den Verkehr hinter sich zu achten.

Der Unfall passierte am Sonnabend gegen 15 Uhr auf der Kolenfelder Straße in Höhe der Hausnummer 82. Möglicherweise hatte die 32-jährige Autofahrerin im VW Sharan keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Die Seitenscheibe der Beifahrertür an ihrem Wagen zersplitterte bei der Kollision. Ihre vier Jahre alte Tochter auf der Rücksitzbank erlitt einen Schock. Die Mutter klagte über Schmerzen. Der Lieferfahrer blieb unverletzt.

Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei vorläufig auf 11.000 Euro. Zeugen sind gebeten, der Polizei bei der Aufklärung des Unfallherganges unter (05031) 95300 zu helfen.

Von Markus Holz