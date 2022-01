Hagenburg

Ein Unbekannter hat am vorigen Wochenende in der Zeit von Sonnabend gegen 16 Uhr bis Sonntag, 2.30 Uhr, einen VW Golf in Hagenburg beschädigt. Das Auto war in dieser Zeit auf dem Seitenstreifen an der Straße An der Wasserfurcht geparkt. Der Verursacher beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Golfs. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer mit seinem Auto aus Richtung der Straße Am Wetterschacht kam und den Spiegel des Golfs im Vorbeifahren mit dem eigenen Spiegel touchierte. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Stadthagen unter Telefon (05721) 40040 entgegen.

Von Anke Lütjens