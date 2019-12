Wunstorf

Alle Jahre wieder stimmt der Moskauer Männerchor Zum Heiligen Wladimir in der Corvinuskirche auf die Weihnachtszeit ein. Die hochkarätigen Opern- und Konzertsänger sind am Sonntag, 15. Dezember, zu Gast.

„Dritter Advent ohne Männerchor ist unvorstellbar“

Die exzellenten Stimmen machten sich besonders wohltuend sowohl bei den leisen als auch bei den stimmgewaltigen Liedern bemerkbar, sagt Susanne Bannert vom Musikausschuss der Corvinuskirche. Zum Repertoire gehören liturgische Gesänge der russisch-orthodoxen Kirche. Aber der Chor stimmt auch Volks- und Weihnachtslieder aus anderen Ländern an. Er werde mit seinen Lieder die Herzen des Publikums erwärmen, verspricht Bannert. In ihrer Ankündigung zitiert die Kirchenvorsteherin die Worte einer begeisterten Zuhörerin: „Wenn der Chor da ist, wird schon richtig Weihnachten in mir. Einen dritten Advent ohne diesen Chor kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.“

Kinderklinik benötigt finanzielle Unterstützung

Der Männerchor gründete sich 1993. Bereits seit mehr als 20 Jahren gibt er immer am dritten Advent ein Konzert in der Corvinuskirche. Seinen Namen trägt er von dem ehemals modernsten und größten Kinderkrankenhauses der russischen Hauptstadt. Mittlerweile befinde sich dieses aber in einem erbärmlichen Zustand, schreibt Bannert. Das Kinderkrankenhaus Zum Heiligen Wladimir benötige daher dringend finanzielle Unterstützung. Die Klinik bietet Platz für 800 Patienten. Die Männer haben sich eigens zusammengefunden, um zur Verbesserung der finanziellen Situation der Einrichtung beizutragen.

Das Konzert des Moskauer Männerchors am Sonntag, 15. Dezember, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren bitten aber um Spenden für das Kinderkrankenhaus Zum Heiligen Wladimir in der russischen Hauptstadt.

Von Rita Nandy