Wunstorf

Das Wetter soll die nächsten Tage wechselhaft sein. Wie gut, dass es am Wochenende, 16 bis 18. August, Veranstaltungen drinnen und draußen gibt.

Freitag: Blutspende im Dorfgemeinschaftshaus

Der DRK-Ortsverein Luthe bittet am Freitag von 15 bis 19 Uhr zur Blutspende ins Dorfgemeinschaftshaus, Kirchplatz 2. Spender müssen ihren Personalausweis mitbringen. Im Anschluss können sie sich bei einem Imbiss mit Grillwürstchen und Salaten stärken.

Freitag: Ausstellung zeigt Entwurf für Privatkapelle

Der Sigwardskirche haucht der Privatkapelle Bischof Sigwards mit Kunstaktionen unter dem Motto „Der dritte Raum“ neues Leben ein. Am Freitag eröffnet um 19 Uhr die Ausstellung „Dreiklang“ von Torben Laib. Laib hat sich im Rahmen einer Partnerschaft mit der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig bei einem Gestaltungswettbewerb für die Privatkapelle durchgesetzt. Seine Idee ist bis zum 13. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.

Freitag: Schola singt Mittelalterliches

Bei einem Konzert in der Reihe Nachtkonzert bei Kerzenschein tritt ab 21 Uhr die Schola ab 21 Uhr in der Stiftskirche auf. Unter der Leitung von Kantorin Claudia Wortmann singt das Ensembe Stücke aus dem Mittelalter.

Freitag: Eispilot gibt Konzert auf der Seebühne

Die Musiker der Band Eispilot singen von der Liebe und dem Leben – auf Deutsch. Das Debütalbum „Brief für Dich“ stellt die Gruppe mit einem Konzert am Freitag ab 19 Uhr auf der Seebühne an der Badeinsel in Wunstorf-Steinhude vor.

Sonnabend: Berg- und Talwanderer wandern im Harz

Wer mit den Berg- und Talwanderern mitwandern möchte, muss früh aufstehen. Treffen für die Wanderung von Hahnenklee nach Goslar ist am Sonnabend um 7 Uhr in der Bahnhofshalle Wunstorf. Die Strecke beträgt rund 12 Kilometer. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Getränke und Verpflegung sind mitzunehmen. Eine Einkehr ist geplant.

Sonnabend: SPD-Ortsverein hat Claudia Schüßler zu Gast

Der SPD-Ortsverein Wunstorf lädt seine Mitglieder am Sonnabend zur Versammlung in die Abtei, Wasserzucht 1, ab 13 Uhr ein. Ihr Kommen hat auch die neue Regionsvorsitzende der SPD, Claudia Schüßler, zugesagt. Sie wird über die aktuelle Situation der Partei berichten und möchte mit den Anwesenden ins Gespräch kommen.

Sonnabend: Tauschring trifft sich

Der Tauschring Neustadt/ Wunstorf, die moderne Nachbarschaftshilfe, trifft sich am Sonnabend von 15 bis 17 Uhr im Haus der Vielfalt, Bäckerstraße 6. Neue Teilnehmer mit Talenten sind gerne gesehen.

Sonntag: 14. Britentreffen im Scheunenviertel

Liebhaber britischer Oldtimer kommen am Sonntag auf ihre Kosten. Beim 14. Britentreffen stehen im Scheunenviertel die viertürigen Fahrzeuge in der ersten Reihe. Zwischen 10 und 17 Uhr ist Zeit zum Fachsimpeln mit den Besitzern.

Sonntag: Stadtführung durch den historischen Ortskern

Zu einem unterhaltsamen und lehrreichen Bummel durch den historischen Stadtkern laden Wunstorfs Gästeführer ein. Los geht es am Sonntag, 14 Uhr, von der Stadtkirche, Südstraße 1, aus. Zum Abschluss geht es hinauf zum Stadtkirchenturm. Kinder dürfen nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten einen Blick von oben auf die Innenstadt werfen.

Sonntag: Musikschulbands spielen bei Kultur im Bürgerpark

Der Verein Kultur im Bürgerpark lädt für Sonntag um 16 Uhr zum Konzert auf der Naturbühne im Bürgerpark ein. Es spielen die Big Band, Jazz- und Rockband der Musikschule Wunstorf.

Sonntag: Heimatverein Seeprovinz zeigt „Die Drei von der Tankstelle “

Erstmals lädt der Heimatverein Seeprovinz zu einem Filmabend ein. „Die Drei von der Tankstelle“ mit Heinz Rühmann wird am Sonntag ab 20 Uhr im überdachten Innenhof des Fischer- und Webermuseums, Neuer Winkel, gezeigt.

Von Rita Nandy