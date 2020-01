Wunstorf

Ein Gospelkonzert oder lieber ein Ausstellungsbesuch? Mit einem Gottesdienst wird die Gedenkwoche an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erinnert. Dies ist am Wochenende, 17. bis 19. Januar, in Wunstorf los.

Freitag: Gospelmusik erklingt im Stadttheater

Der New Yorker Stadtteil Harlem ist für seine Musik aus den Kirchen weltweit bekannt. Rev. Gregory M. Kelly and the best of Harlem Gospel kommen damit ins Stadttheater. Das zweistündige Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten sind für 29,90 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Wochenende: Christina Kallmeyer stellt in der Kunstscheune aus

Die Ausstellung von Malerin Christina Kallmeyer trägt den Titel „Farben zum Verlieben“. Ihre abstrakten Werke sind am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, in der Kunstscheune in Steinhude zu sehen.

Wochenende: Künstlerinnen bringen „Licht“ in die Kirche

„Licht“ lautet das Thema ihrer Ausstellung: Hildemut Bölsing und Angelika Dömland zeigen in der Luther Dorfkirche Malerei und Objekte. Die Ausstellung ist am Freitag und am Wochenende, jeweils von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Zum Begleitprogramm gehört am Freitag eine Taizé-Andacht ab 18 Uhr.

Sonnabend: Q-bic spielt erneut im Filou

Die hannoversche Gruppe Q-bic kommt am Sonnabend erneut nach Steinhude. Sie gibt in der kleinen Kneipe Filou an der Bleichenstraße ein Hut-Konzert. Ein Tipp für Soul- und Funk-Freunde. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um eine Spende für die Musiker gebeten.

Sonntag: Gottesdienst eröffnet Gedenkwoche

75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz will eine Wunstorfer Initiative mit einer Reihe von Veranstaltungen die Schrecken des Nationalsozialismus in Erinnerung halten. Die Gedenkwoche beginnt mit einem Gottesdienst am Sonntag um 17 Uhr in der Wunstorfer Stadtkirche.

Wie wird das Wetter?

Eine Vorschau auf das Wetter am Wochenende.

Und was tun bei Regen?

Ob das Fischer- und Webermuseum in Steinhude, das Spielzeugmuseum in Garbsen oder das Museum auf dem Fliegerhorst – es wird einiges geboten. Hier sind unsere Tipps für schlechtes Wetter.

Von Rita Nandy