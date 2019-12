Wunstorf

Musik zur Weihnachtszeit: In den Kirchen erklingen am vierten Adventswochenende Chorgesang und Instrumentalklänge. Wie an jedem Adventssonnabend ist es möglich, den Turm der Stadtkirche von 14 bis 16 Uhr zu besteigen. Ab 17.30 spielt der Bläserkreis Wunstorf Weihnachtslieder vom Turm, von 16 bis 17 Uhr, vor der Stadtkirche. Und auch bei frühlingshaften Temperaturen schmecken Glühwein, Apfelpunsch und Schmalzgebäck vom Wunstorfer Weihnachtsmarkt. Er ist am Freitag von 10 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Das und noch mehr ist dieses Wochenende in Wunstorf los:

Von Rita Nandy