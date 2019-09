Freitag: Fridays-for-Future-Demo startet an der Abtei

Erstmals ist auch in Wunstorf eine Fridays-for-Future-Demonstration geplant. Sie führt am Freitag von der Abtei (anders als angekündigt nicht vom Rathaus) über das Hölty-Gymnasium zum Bahnhof. Start ist um 12 Uhr. Mit dem Zug geht es anschließend weiter zum Sternmarsch nach Hannover.

Wochenende: Posaunenchor feiert 150 Jahre

Der Posaunenchor Steinhuder Meer-Großenheidorn feiert am Wochenende sein 150-jähriges Bestehen im Festzelt auf der Pfarrwiese.Am Freitag findet dort ab 18 Uhr das Jubiläumskonzert statt. Am Sonntag beginnt um 11 Uhr ein Bläsergottesdienst im Festzelt. Dazu werden mehr als 100 Bläser von Posaunenchören aus der Umgebung erwartet. Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt verleiht die Pro-Musica-Plakette des Bundespräsidenten an den Chor. Um 15 Uhr schließen die Feierlichkeiten in der Thomaskirche, Klosterstraße, mit einem Konzert des professionellen Bläserquartetts Classic Brass Ruhr aus Ostwestfalen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Freitag: Kuhstall wird zum Kinosaal

Der Heimatverein Luthe zeigt am Freitag ab 19 Uhr auf Stilles Hof am See bei seinem „Luther Lichtspielabend“ einen Kinoklassiker. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das Organisationsteam bietet Getränke und einen Imbiss an. Der Eintritt ist frei.

Freitag: Ensemble spielt bei Kerzenschein

Das Ensemble Le Miroir de Musique spielt im „Nachtkonzert bei Kerzenschein“ am Freitag um 21 Uhr in der Stiftskirche unter dem Titel „Die Pilgerfahrt der Seele“.

Freitag/Sonnabend: Idenser feiern Erntefest

Die Freiwillige Feuerwehr lädt zum Idenser Erntefest ein. Am Freitag wird um 18.30 Uhr auf dem Hof Brotte an der Brinkstraße die Erntekrone gebunden und anschließend gefeiert. Am Sonnabend startet um 13 Uhr am Dorfplatz der Umzug. Die Feuerwehr freut sich auf viele geschmückte Erntewagen, Fahrräder, Bollerwagen und natürlich Mitmarschierer. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Für die Unterhaltung der Kinder ist gesorgt.

Sonnabend: Kinder- und Jugendtag in der Innenstadt

Beim Kinder- und Jugendtag in der Wunstorfer Fußgängerzone haben Kinder und Jugendliche am Sonnabend die Möglichkeit, an zahlreichen kostenlosen Mitmachaktionen teilzunehmen. Die Veranstaltung des Stadtjugendrings und der städtischen Jugendpflege startet um 12 Uhr vor der Stadtkirche mit einer Aktion zum diesjährigen Motto „Wir sind stark!“. Bis 17 Uhr können Kinder und Jugendliche die 23 verschiedenen Stände besuchen.

Sonntag: Boulespieler kämpfen um die Meisterschaft

Die Dorfwerkstatt Mesmerode trägt am Sonntag ab 9.30 Uhr das Finale ihrer Boulemeisterschaft aus. Die Veranstaltung musste aufgrund eines Fußballspiels vorverlegt werden.

Sonntag: Erntefest beginnt mit einem Gottesdienst

In Kolenfeld beginnt das Ernstefest am Sonntag um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend gestalten die evangelische Kirche, die Landjugend, die Landfrauen und die Fördervereine der Grundschule und des Kindergartens das weitere Unterhaltungsprogramm am Gemeindehaus. Für Verpflegung ist gesorgt. Passend zum Motto „Gegensätze ziehen sich an“ gibt es Apfel-Sellerie-Suppe sowie Kartoffel-Speck-Kuchen, aber auch ein gewöhnliches Kuchenbüfett.

Sonntag: Radtour informiert über jüdisches Leben

Gästeführer Ulrich Greiner lädt für Sonntag zu einer informativen Radtour über das jüdische Leben in Wunstorf ein. Start ist um 16 Uhr am jüdischen Friedhof an der Nordrehr. Greiner spricht über Ausgrenzung, Misstrauen, Diskriminierung, aber auch über die Integration im 19. Jahrhundert. Die Tour dauert etwa drei Stunden. Die Teilnahme kostet 5 Euro, begleitende Kinder bis 14 Jahre können kostenlos teilnehmen.

Sonntag: Akkordeon-Orchester spielt in der Stadtkirche

Das Akkordeon-Orchester Wedemark lädt für Sonntag ab 16 Uhr zum Konzert in die Stadtkirche ein. Die Musiker spielen Pop- und Filmmusik sowie klassische Werke. Das Orchester besteht bereits seit 40 Jahren und wird von Miroslav Grahovac geleitet. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

