Eine einmalige Auswahl und beste Wetteraussichten für die Open-Air-Veranstaltungen: Festliches Wochenende, Schützen-, Volks- und Erntefest sowie Torfrock sollen am Wochenende zahlreiche Besucher anlocken. Das und mehr ist vom 23. bis 25. August in Wunstorf los.

Freitag: Orgeltage zum Mitmachen

Mit Orgeltagen beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde Zum Heiligen Kreuz am Festprogramm zum 777-jährigen Bestehen Bokelohs. Am Freitag können ab 17 Uhr die Church-Kids und alle interessierten Kinder die Orgel erkunden. Eine handwerklich-konzertante Orgelbegehung steht für Sonnabend ab 15.30 Uhr auf dem Programm. Orgelbaumeister Jörg Bente erzählt in einer Einführung Wissenswertes über das Instrument. Stadtkirchenkantor Ulfert Smidt übernimmt den musikalischen Part. Bei einem musikalischen Gottesdienst am Sonntag, 10 Uhr, bringt der Nienburger Kantor Christian Schelle die Orgel zum Klingen und lädt Kinder sowie Erwachsene zum Mitmachen ein.

Freitag: Lebenshilfe Seelze feiert inklusives Familienfest

Die Ambulanten Dienste der Lebenshilfe bestehen in diesem Jahr zehn Jahre in Wunstorf und begehen das am Freitag mit einem Familienfest auf dem Barnemarkt. Besucher erwartet zwischen 15 und 19 Uhr Zauberei mit Jan Langreder, Musik mit der Lebenshilfe-Band, Tanz und Angebote für Kinder.

Freitag: Eine Stunde Musik zum Mitsingen

„Eine Stunde Kultur“ heißt es wieder am Freitag. Der Verein Kultur im Bürgerpark lädt ab 19 Uhr zu einen großen gemeinsamen Chorspektakel in die städtische Grünanlage ein. Heiner Witte und Wilfried Strobel spielen auf der Naturbühne bekannte Lieder wie „Blowin’ in the wind“ oder „Ein Bett im Kornfeld“. Besucher dürfen gerne mitsingen. Liedtexte sind vorhanden. Der Eintritt ist frei. Gefäße für die angebotenen Getränke sowie Sitzgelegenheiten müssen mitgebracht werden.

Freitag und Wochenende: Saisonhöhepunkt am Meer steht an

Das Festliche Wochenende der Steinhuder Meer Tourismus GmbH von Freitag bis Sonntag soll wieder ein schöner Saisonhöhepunkt mit großer Resonanz werden. Der Freitag steht in Steinhude im Zeichen der abendlichen Mallorca-Party ab 19 Uhr. Doch bereits um 14 Uhr beginnt das Treiben in der Steinhuder Ortsmitte an Ständen und drei weiteren Bühnen. Am Sonnabend treten Frank und seine Freunde bei einer Show für Kinder ab 15 Uhr im Scheunenviertel auf. Am Hafen und auf dem Ratskellergelände spielen verschiedene Bands. Ab 18 Uhr sorgt die Steinhuder Feuerwehr wieder für Wasserfontainen. Um 22.15 Uhr beginnt das Höhenfeuerwerk. Anschließend sorgt das Chaos Team für Stimmung im Festzelt im Scheunenviertel. Am Sonntag geht das Programm weiter mit einem Frühschoppen, bei dem Happy Jazz & Co spielt. Weitere Musikgruppen folgen. Um 17 Uhr endet das Festliche Wochenende.

Freitag und Wochenende: Luther feiern ihr Schützen-, Volks- und Erntefest

Verein(t) für Luthe lautet das Motto für das Schützen-, Volks- und Erntefest in Wunstorf-Luthe. Es wird von Freitag bis Sonntag gefeiert. Das Fest beginnt am Freitag um 19.30 Uhr mit dem Empfang der Vereine, Bieranstich und Proklamation der Könige. Der Kinderumzug startet am Sonnabend um 15 Uhr an der Kirche. Die Luther Party mit der neuen Band Sub-X und DJ Breeze beginnt am Sonnabend um 21 Uhr. Am Sonntag startet der bunte Umzug mit Marschierern und Festwagen um 15 Uhr an der Grundschule Luthe.

Sonnabend: TuS Wunstorf-Wandergruppe wandert in der Heide

Die TuS Wunstorf-Wandergruppe startet am Sonnabend zu ihrer Heidewanderung. Treffen ist um 7.10 Uhr am Bahnhof Wunstorf. Mit der Bahn geht es nach Schneverdingen. Dort beginnt die etwa 14 Kilometer lange Wanderung nach Niederhaverbeck. Empfohlen werden gutes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung (Sonnenschutz) und Rucksackverpflegung. Am Ende der Wanderung ist eine Einkehr geplant. Gäste sind willkommen.

Sonnabend: Idenser picknicken auf dem Dorfplatz

Idenser treffen sich am Sonnabend zum Picknick. Los geht es um 16 Uhr. Bis zum Dunkelwerden können Besucher klönen, spielen und feiern. Die Organisatoren, Idenser Vereine und Ortsratsmitglieder, heizen den Grill an. Wer möchte, kann eine ruhige Kugel schieben und Boule spielen. Besucher können an Bierzeltgarnituren Platz nehmen.

Sonnabend: Torfrocker spielen unter freiem Himmel

Die Torfrocker bringen reichlich Torfmoorholm und Haithabu auf Küsters Hof, Hindenburgstraße 29b. Dort treten die Plattdütsch-Rocker am Sonnabend ab 20 Uhr auf.

Sonntag: St. Johannes feiert Israelsonntag

Der Israelsonntag der evangelischen Kirche soll die Gläubigen an ihre Verbundenheit mit dem jüdischen Glauben und die bleibende Erwählung des Volkes Israel erinnern. Die Kirchengemeinde St. Johannes feiert dazu einen besonderen Gottesdienst ab 10 Uhr im Gemeindezentrum, Albrecht-Dürer-Straße 3a. Die Musikgruppe Shalom aus Hannover singt und spielt israelische Musik. Die Leitung des Gottesdienstes hat Lektorin Erce-Inga Frost. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu Gedankenaustausch und Kirchenkaffee ein.

Sonntag: Hochkarätige Musiker gastieren in der Sigwardskirche

Eine Reise durch die Wasserwelt unternehmen die Berliner Musiker Andreas Wolter ( Piano) und Corinna Staschewski (Gesang) am Sonntag in der der Sigwardskirche. Die Organisatoren versprechen ein hochkarätiges Konzert mit Liedern, Opernarien, Kirchenmusik und Werken für Klavier-Solo. Die ausgebildete Opernsängerin Staschweski, die in der Philharmonie und der Deutschen Oper in Berlin aufgetreten ist, begleitet den Pianisten Wolter. Dieser hat bereits Filmmusik für ARD- und ZDF-Produktionen geschrieben. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden gebeten.

