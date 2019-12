Wunstorf

Am Wochenende nach Weihnachten hat sich der Veranstaltungskalender deutlich gelichtet. Dennoch bietet Wunstorf einige Möglichkeiten, sich unterhalten zu lassen oder selbst aktiv zu werden.

Wochenende: Ladenöffnung beschließt den Weihnachtsmarkt

Die Läden in der Wunstorfer Innenstadt sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Werbegemeinschaft bietet dabei auch die Gelegenheit, noch einmal ihren Weihnachtsmarkt vor der Stadtkirche zu besuchen. Dieser ist bereits am Freitag von 10 bis 20 Uhr und am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Sonnabend: Ohnsorg-Theater zeigt Lustspiel

Das Ohnsorg-Theater präsentiert ab 20 Uhr das Lustspiel „Ein Mann mit Charakter“ beim Kulturring im Stadttheater. Karten kosten 29, ermäßigt 27 Euro. Sie sind bei der Buchhandlung Weber in der Langen Straße, dem Tui Reisecenter in der Nordstraße und der Tourist-Info Steinhude, Meerstraße, oder an der Abendkasse erhältlich.

Sonnabend: Die Lights spielen in Küsters Hof

Bei einem Konzert ab 20 Uhr in Küsters Hof, Hindenburgstraße 29b, präsentiert die Coverband Die Lights Classic Rock. Das Repertoire der hannoverschen Band umfasst Musik aus den Siebziger- bis Neunzigerjahren, unter anderem mit Stücken von Eric Clapton, den Dire Straits, Bon Jovi und Fury in the Slaughterhouse. Tickets zum Preis von 9,90 Euro sind über www.kuesters-hof.de zu erwerben oder in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Mittelstraße.

Sonntag: Kallmeyer stellt in Scheune aus

In der Kunstscheune im Steinhuder Scheunenviertel ist von 11 bis 18 Uhr erstmals die Ausstellung „Farben zum Verlieben“ der Malerin Christina Kallmeyer zu sehen. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Stift lädt zum Singen ein

Die Stiftsgemeinde ist Gastgeber eines regionalen Weihnachtssingens ab 10 Uhr in der Stiftskirche, wie es am letzten Sonntag eines Jahres im Gottesdienst üblich ist. Alte und neue Weihnachtslieder erklingen. Dabei wollen Pastor Volker Milkowski und Kantorin Claudia Wortmann ein Wunschkonzert organisieren. Die Besucher stimmen darüber ab, welche Lieder sie singen wollen.

Von Sven Sokoll