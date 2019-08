Wunstorf

Das Veranstaltungsprogramm ist prall gefüllt. Die Ortsfeuerwehr Wunstorf öffnet zur 125-Jahr-Feier ihre Wache für Besucher. Der Angelsportverein Luthe feiert seinen 50. Geburtstag. Dazu kommen jede Menge Konzerte, Flohmärkte und eine Ausstellungseröffnung. Das und mehr ist vom 30. August bis 1. September in Wunstorf los.

Freitag: Neue Kirchengruppe stellt sich vor

Kirche muss da sein, wo die Menschen sind. Diesem Motto hat sich die neue Gruppe „Kirche im Gespräch“ der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Wunstorf und Bokeloh verschrieben. Zum Auftakt der Woche der Diakonie, 1. bis 8. September, suchen die Mitglieder das Gespräch mit Wochenmarktbesuchern. Die Gruppe präsentiert sich erstmals am Freitag von 9 bis 12 Uhr am Stand vor dem Eiscafé Martino in der Fußgängerzone.

Freitag: Otto-Hahn-Schule lädt zum Schulfest ein

Die Ergebnisse ihrer Projektwoche zum Thema „Entdeckungen und Erfindungen bewegen die Welt“ präsentieren Schüler der Otto-Hahn-Schule am Freitag auf ihrem Schulfest. Auf dem Schulhof vor dem Gebäude II sind noch weitere Aktivitäten und Mitmachaktionen geplant. Los geht es um 15 Uhr. Die Schule hofft auf zahlreiche Besucher, für die auch Essen und Trinken angeboten wird.

Freitag: Wunstorfer Doppelquartett singt auf der Naturbühne

Das Wunstorfer Doppelquartett beteiligt sich an der Veranstaltungsreihe „Eine Stunde Kultur im Bürgerpark“. Am Freitag präsentiert der Männerchor auch seine neuen Lieder auf der Naturbühne. Dazu zählt unter anderem „Männer mag man eben“. Und wem dann noch Chormusik gefällt, der kommt um 19 Uhr in die städtische Grünanlage. Zum Repertoire gehören auch sogenannte Trinklieder. Getränke bietet der Verein Kultur im Bürgerpark an. Trinkgefäße und Sitzgelegenheiten müssen mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren freuen sich aber über Spenden.

Freitag und Sonnabend: Chorworkshop ist offen für Alle

Musikfreunde sind zu einem offenen Chorworkshop „Voice, Heart & Soul“ eingeladen. Jeder kann mitsingen. Los geht es am Freitag, 18.30 Uhr, in der Klinikumskirche, Südstraße 25. Der Workshop endet am Sonnabend um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Anmeldungen unter voice_heart_and_soul@gmx.de.

Sonnabend: Hobbygärtner bieten ihre Gewächse an

Der Organisator der Pflanzenbörse, Friedrich Pfeffer, ist gespannt. Er stellt sich die Frage, ob Hobbygärtner trotz der Trockenheit genügend Gewächse zum Abgeben haben. Wer noch Grün für Garten oder Balkon benötigt, kann am Sonnabend zwischen 8 und 13 Uhr im Scheunenviertel vorbeischauen. In den Jahren zuvor hat es sich bewährt, frühzeitig zu kommen.

Sonnabend: TSV Bokeloh richtet Bewegungstag aus

Bokeloh feiert mit vielen Aktionen sein 777-jähriges Bestehen. Daran beteiligt sich auch der TSV mit einem Bewegungstag und vielen Mitmach-Aktionen. Jeder kann dabei sein. Das Programm beginnt um 10 Uhr mit Schwimmen im Freibad.

Sonnabend: Ortsfeuerwehr Wunstorf öffnet ihre Wache

Zu ihrem 125-jährigen Bestehen lädt die Kernstadt-Feuerwehr für Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür ein. Zwischen 11 und 17 Uhr können Besucher sich alles ansehen, an Führungen teilnehmen, als „Gaffer“ bei simulierten Unfällen zuschauen und mit den Feuerwehrleuten ins Gespräch kommen.

Sonnabend: Angelsportverein Luthe feiert seinen 50. Geburtstag

Für ihre 50-Jahr-Feier haben die Mitglieder des Angelsportvereins Luthe ein großes Fest organisiert. Zum Jubiläum laden sie für Sonnabend ab 14 Uhr auf den Hof der Familie Sundmacher, Adolf-Oesterheld-Straße 5, ein.

Sonnabend: Karibisches Flair am Steinhuder Meer

Salsaklänge der Gruppe Son Del Caribe bringen karibisches Flair nach Steinhude. Zudem gibt es bei der Kubanischen Nacht von Meer Radio passende kulinarische Spezialitäten und stilechte Getränke. Das Programm auf der Seebühne am Hafen beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend: Posaunenchor Steinhuder Meer gibt Jahreskonzert

Der Posaunenchor Steinhuder Meer-Großenheidorn besteht 150 Jahre. Aus diesem Grund präsentiert das Ensemble in seinem Jahreskonzert am Sonnabend ab 18 Uhr in der Petruskirche, Am Anger, in Steinhude ein Best of.

Sonnabend: Ray Wilson spielt Konzert mit Genesis-Klassikern

Der frühere Genesis-Sänger Ray Wilson präsentiert am Sonnabend bei einem Konzert in Küsters Hof , Hindenburgstraße 29b, Hits der legendären Band ebenso wie eigene Titel unter dem Titel „Genesis Classic“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Mittelstraße 5.

Sonntag: Auftakt zur Diakoniewoche in Idensen

Der Diakoniegottesdienst am Sonntag, ab 10.30 Uhr in der Sigwardskirche Idensen dreht sich um das Thema „Unerhört“. Unerhört sei es nicht, dass es Menschen mit Problemen gibt, sondern dass sie nicht gehört werden, heißt es in der Ankündigung. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, sich beim Kirchencafé über die Umgestaltung der Neuen Kirche zu informieren.

Sonntag: Pfadfinder feiern runden Geburtstag

Die Christlichen Pfadfinder vom Stamm Martin Luther King der Stiftskirchengemeinde feiern am Sonntag mit einem Gottesdienst und einer Olympiade ihr 20-jähriges Bestehen. Beginn ist um 10 Uhr in der Stiftskirche.

Sonntag: Tierschutzverein richtet Flohmarkt für Tierzubehör aus

Schnäppchen für Zwei- und Vierbeiner gibt es beim Garagenflohmarkt für Tierzubehör im Tierheim Steinhuder Meer, Stiefelholz 1a. Zeit zum Stöbern ist am Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Der Tierschutzverein bietet auch Getränke und Kuchen an. Wer möchte, kann sich auch über die tierischen Bewohner informieren. Es findet allerdings an dem Tag keine Vermittlung statt. An einem Inforstand können sich Besucher über die Arbeit des Tierschutzvereins und des Tierheims informieren.

Sonntag: SPD lädt zum musikalischen Frühschoppen ein

Der SPD-Ortsverein Wunstorf lädt für Sonntag ab 11 Uhr zum Frühschoppen nach Alten’s Ruh ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Duo Hans Wendt und Klaus Heuermann. Sie spielen Jazz, Big Band-Musik bis hin zu Swing. Die Verpflegung am Grill übernimmt die Waldgaststätte. Neben Orts- und Stadtratsmitgliedern wird auch die Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus für Gespräche zur Verfügung stehen.

Sonntag: Fünf Künstlerinnen gestalten Ausstellung in Abtei

Unter dem Titel „Vierpluseins“ präsentieren fünf Künstlerinnen ab Sonntag bis zum 15. September ihre Werke in der Abtei, Wasserzucht 1. Neben Bildern sind auch Rakukeramiken zu sehen. Die Ausstellung ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Sonntag: Flohmarkt in der Kita St. Gertrud

Der Elternbeirat der Kindertagesstätte St. Gertrud, Heinrichstraße 18, richtet am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr einen Flohmarkt aus. Zum Angebot gehören Baby- und Kinderkleidung, Spielsachen sowie Bücher. Es gibt Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Der Erlös kommt den Kindern der Kindertagestätte zu Gute.

Sonntag: Ökumenischer Gottesdienst gedenkt an Kriegsopfer

Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Zum Gedenken an all die Opfer und das Grauen, das dieser Krieg über die Menschen brachte, findet am Sonntag, 18 Uhr, ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Bonifatius, Hindenburgstraße, statt. Superintendent Michael Hagen gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer Andreas Körner.

Von Rita Nandy