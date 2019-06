Wunstorf

Egal, wie das Wetter wird: Für die Pfingsttage gibt es Programm für Drinnen und Draußen. Konzert, Jazzfrühschoppen und ein Familiengottesdienst gehören dazu. Das und mehr ist am Wochenende, 7. bis 10. Juni, in Wunstorf los.

Freitag: Grundschüler spielen Handball

In Handball-AGs haben Grundschüler ein Jahr lang fleißig trainiert. Der MTV Großenheidorn lädt für Freitag von 9 bis 12.45 Uhr zu einem Handball-Spielfest in die Mehrzweckhalle ein. Unterstützung erhält der Verein vom GIW-Meerhandball. Die Nachwuchshandballer freuen sich auf viele Zuschauer.

Sonnabend: Kinderchor führt Tuishi pamoja-Musical auf

Um Vorurteile, Toleranz und Freundschaft geht es am Sonnabend bei einer Aufführung des Kinderchors der Musikschule Wunstorf. „Tuishi pamoja“ heißt das Musical. Los geht es um 16 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule, Rubensstraße.

Wochenende: Weinfest im Scheunenviertel

Pfingsten lohnt sich für Weinfreude ein Ausflug nach Steinhude: Von Sonnabend bis Montag präsentieren sich Winzer aus ganz Deutschland im historischen Scheunenviertel und laden wie jedes Jahr zur Weinprobe ein. Das Programm im Überblick:

Sonnabend: 17 Uhr, Eröffnung mit DJ Herby – Oldies, Charts und Wunschhits

20 Uhr , Andrea-Berg-Double Petra Schwar

Sonntag: 11 Uhr, Kunsthandwerkermarkt

15 Uhr, Klaus Porath präsentiert Stimmungsschlager mit Gesang und Flügel

18.30 Uhr, Foxxtime. 21 Uhr, Hit-Marathon mit Petra Schwar

Montag: 11 Uhr, Kunsthandwerkermarkt

11.30 Uhr, DJ Herby

Weinfest: Scheunenplatz, Meerstraße, Sonnabend 17 –22 Uhr, Sonntag 11 –22 Uhr, Montag 11 –18 Uhr, Eintritt frei.

Wochenende: Hallenbad und Sauna sind geöffnet

Bei der Mitternachtssauna können Besucher des Wunstorf Elements, Rudolf-Harbig-Straße, am Sonnabend ins Schwitzen kommen. Es ist von 10 bis 1 Uhr geöffnet. Ab 22 Uhr ist textilfreies Schwimmen im Hallenbad möglich. Das Bad und die Sauna haben am Montag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Sonntag: Führung durch die Weimar-Ausstellung

Durch die Ausstellung „Wunstorf in der Weimarer Republik“ führt Ulli Greiner am Sonntag, 15 Uhr. In der Stadtkirche, Südstraße, werden auf Tafeln umfangreicher Lesestoff sowie weitere Ausstellungsobjekte geboten.

Sonntag: Helian-Quartett spielt in der Sigwardskirche

Das hannoversche Helian-Quartett gastiert am Pfingstsonntag in der Sigwardskirche in Idensen. Die professionellen Musiker spielen Musik von Ludwig van Beethoven und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Sonntag und Montag: Mühlenfest

Beim Mühlenfest ist die Windmühle Paula in Steinhude am Sonntag von 14 bis 18 Uhr und am Montag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Montag beginnt das Fest mit einem Gottesdienst an der Mühle.

Montag: ADFC radelt von Verden nach Nienburg

Eine Radtour des ADFC Wunstorf führt am Montag von Verden nach Nienburg. Die Streckenlänge beträgt 80 Kilometer auf teils nicht asphaltierten Wegen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Wunstorf, Ausgang ZOB.

Montag: 35. Jazzfrühschoppen bei den Seglern

Zum mittlerweile 35. Jazzfrühschoppen lädt der Segler-Verein Großenheidorn für Montag ein. Die musikalische Unterhaltung übernimmt wieder Happy Jazz & Co. Los geht es um 11 Uhr auf der Anlage an der Strandallee 3. Das SVG-Team bietet Getränke und Speisen an.

Montag: Kirchengemeinde feiern Familiengottesdienst

Die evangelischen Kirchengemeinden Bokeloh und Wunstorf treffen sich am Montag ab 11 Uhr zu einem ökumenischen Familiengottesdienst. Zum 777-jährigen Bestehen Bokelohs gibt es nach dem Gottesdienst in der Kirche Zum Heiligen Kreuz ein Fest mit Salat, Würstchen, Kuchen und Getränken. Das Spielmobil und weitere Angebote sorgen für Unterhaltung der Kinder.

Und wie wird das Wetter?

Endlich zeigt sich der Sommer in Wunstorf. Am Sonnabend ist mit Höchstwerten von 24 Grad zu rechnen und am Sonntag wird es mit Temperaturen von 29 Grad, keinen Wolken und bis zu 15 Stunden Sonne richtig schön. Die gesamte Vorschau für Hannover und die Region finden Sie hier.

Wenn’s dann doch mal regnet?

Ob das Fischer- und Webermuseum in Steinhude, im Spielzeugmuseum in Garbsen oder das Museum auf dem Fliegerhorst – die Kulturszene der Region Nordwest hat einiges zu bieten. Auch bei schlechtem Wetter. Hier sind unsere Tipps für schlechtes Wetter.

Von Rita Nandy