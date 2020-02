Wunstorf

Hochkarätige Musikveranstaltungen stehen für dieses Wochenende im Stadttheater an. Einen geselligen Abend bietet das Kirchenkino Kolenfeld. Das und mehr ist am Wochenende in Wunstorf los.

Sonnabend: Wanderung auf den Wurmberg

Einen Aufstieg auf den 971 Meter hohen Wurmberg planen die Sportwanderer des Kneippvereins für Sonnabend. Dabei müssen 460 Höhenmeter gemeistert werden. Die Länge der Wanderstrecke richtet sich nach der Witterung. Mit der Bahn geht es zunächst nach Braunlage. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Bahnhof Wunstorf. Nähere Auskünfte erteilt Uwe Ploog unter (05031) 14120.

Sonnabend: Mitternachtssauna hat bis 1 Uhr geöffnet

Einen belebenden und entspannten Tag können Besucher in der Saunalandschaft des Wunstorf Elements, Rudolf-Harbig-Straße 1, verbringen. Am Sonnabend hat die Mitternachtssauna von 10 bis 1 Uhr geöffnet. Von 22 Uhr an können Saunagänger im 50-Meter-Becken textilfrei schwimmen.

Sonnabend: Einführung der neuen Pastorin

Ina Schaede wird am Sonnabend mit einem Festgottesdienst offiziell in ihr Pastorenamt an der Corvinuskirche, Arnswalder Straße 20, eingeführt. Die Ordination beginnt um 14 Uhr.

Sonnabend: Kirchenkino Kolenfeld mit afrikanischem Flair

Für die Organisatoren ist das Kulinarische Kirchenkino immer eine Herausforderung. In diesem Jahr möchten sie den Besuchern, passend zum Film, afrikanische Speisen anbieten. Auch der Eingangsbereich des Gemeindehauses wird entsprechend dekoriert. Am Sonnabend zeigt die Kirchengemeinde im Gemeindehaus von 19.30 Uhr an einen Film auf zwei großen Leinwänden. Der Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Der Film spielt in den 1940er-Jahren und beruht auf wahren Begebenheiten. Er handelt von einem jungen afroamerikanischen Mann, der in England Jura studiert. Dort verliebt er sich in eine Engländerin. Den jeweiligen Regierungen und Eltern missfällt diese Liaison. Der Eintritt zum Kino ist frei. Die Organisatoren bitten aber um Spenden.

Sonnabend: Hommage an Queen im Stadttheater

Break Free bringt die Hits der Rockband Queen ins Stadttheater Wunstorf. Besucher der Show „The Best of Queen“ können sich am Sonnabend, 8. Februar, auf ausgezeichneten Gesang, Gitarrensoli und passende Showkostüme freuen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten sind in den HAZ/NP-Geschäftsstellen, unter anderem in Wunstorf, Mittelstraße 5, erhältlich. Sie kosten zwischen 29,39 Euro und 39,39 Euro, zuzüglich Gebühr.

Sonntag: Armenische Märchen in der Abtei

Die armenische Kultur ist reich an Märchen und Geschichten. Eine Auswahl liest Alfred Schröcker am Sonntag. Beginn ist um 17 Uhr in der Abtei Wunstorf, Wasserzucht 1. Der aus dem Iran stammende Musiker Omid Bahadori begleitet die Lesung.

Sonntag: Ensemble Tedesco spielt Streichquartette

Das Ensemble Tedesco ist am Sonntag zu Gast in der Corvinuskirche. Die vier Berufsmusikerinnen spielen im Rahmen der Musikreihe Rund um den Flügel Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Erwin Schulhoff und Maurice Ravel. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Von Rita Nandy