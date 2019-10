Wunstorf

Egal, wie das Wetter wird. Erntedankfeste werden an diesem Wochenende im Freien und auch in der Kirche gefeiert. Zudem gibt der Wunstorfer Shantychor ein Konzert.

Sonnabend: Antik- und Trödelmarkt im Scheunenviertel

Zum Stöbern lädt der Antik- und Trödelmarkt am Sonnabend im Scheunenviertel in Steinhude, Meerstraße, ein. Die Stände sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Sonnabend: Wunstorf Elements feiert zehnten Geburtstag

Für die Bäderbetriebe steht ein runder Geburtstag im Wunstorf Elements an. Das Hallenbad trägt seinen Namen seit zehn Jahren. Mit einer großen Fun & Action-Poolparty wird dieses Ereignis am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr gefeiert. Für Stimmung sorgt das Zephyrus Discoteam. Der Betreiber weist darauf hin, dass von 12 bis 18 Uhr das Bahnenschwimmen nicht möglich ist.

Sonnabend: Windmühle Paula dreht sich beim Erntedankfest

Beim Erntedankfest können Besucher am Sonntag zwischen 14 bis 18 Uhr die Windmühle Paula in Steinhude besichtigen. Sie ist an diesem Tag in Betrieb. Fachkundige Mitglieder des Vereins zur Erhaltung der Mühle erläutern den Mahlprozess. Sie informieren auch über erfolgte und anstehende Restaurierungsarbeiten sowie die neuen Toiletten. Im Außengelände sind an der Straße An der Windmühle alte Trecker und Landmaschinen ausgestellt. Zudem sind Dudelsäcke aus ganz Europa zu sehen. Es gibt Kaffee, Kuchen und auch Mühlenprodukte.

Sonnabend: Shantychor singt mit Gästen im Stadttheater

Der Wunstorfer Shantychor gibt am Sonnabend ab 18 Uhr ein Konzert im Stadttheater, Südstraße 8. Zu Gast ist die Teuto District Pipeband aus dem Teutoburger Wald. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei H.O.M.E. Einrichtung & Lifestyle, Lange Straße 12a, in der Storchenapotheke, Hauptstraße 47, Luthe, im Servicecenter Wunstorf, Alte Dorfstraße 2 , in Bokeloh sowie bei allen Chormitgliedern und an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person, Jugendliche bis 16 Jahre bezahlen 4 Euro.

Sonntag: Stiftskirchengemeinde lädt zum Herbstfest ein

Die Stiftskirchengemeinde feiert am Sonntag unter dem Motto „Unser täglich Brot" ab 10 Uhr ihr Herbstfest. Nach einem fröhlichen Erntedankgottesdienst für alle Sinne stehen Getränke, Speisen und Bastelangebote für ein buntes Miteinander vor der Kirche bereit. Erwin Brüchert und Dieter Neuhäuser sorgen für musikalische Begleitung, das Kindergartenteam bietet Bastelaktionen für die jüngeren Besucher an. Es gibt frische Waffeln, leckeres Brot mit verschiedenen Aufstrichen und das Freizeitteam um Pastor Gleitz hat Bannock (Fladenbrot) aus der Pfanne vorbereitet. Passend zum Wetter wird es diesmal auch heiße Brühe, Tee und Kaffee geben.

Sonntag: St. Johannes feiert spanischsprachigen Gottesdienst

Die Kirchengemeinde St. Johannes, Albrecht Dürer Straße 3a, lädt für Sonntag ab 15 Uhr zu einem spanischsprachigen Erntedankgottesdienst ein. Im Anschluss an den Gottesdienst bietet die Gemeinde ein geselliges Treffen mit einer Kleinigkeit zu essen, spanischsprachige Musik und einer Spielecke für Groß und Klein an. Alle Interessierten sind willkommen. Für das Treffen nach dem Gottesdienst wird jedoch um eine Anmeldung per Email an claus.carsten@web.de gebeten.

Sonntag: St. Bonifatius lädt zum Erntedankfest ein

Die Pfarrgemeinde St. Bonifatius lädt zum Erntedankfest am Sonntag ab 10.30 Uhr in der St. Bonifatius Kirche, Hindenburgstraße 17, ein. Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie einen kleinen Herbstbasar und Flohmarkt.

Von Rita Nandy