Wunstorf

Ein buntes Programm aus Kunst, Kultur und Weihnachtlichem steht fest. Nun hoffen Veranstalter für das Wochenende, 26. bis 28. November, auf Besucherinnen und Besucher. Angesichts steigender Infektionszahlen kann es kurzfristig noch zu Absagen kommen. Wer auf Nummer sicher gehen und sich über die aktuellen Zugangsregeln informieren möchte, sollte vorher einen Blick auf die Homepage werfen oder sich telefonisch erkundigen. Einen Impfausweis oder eine Genesenenbescheinigung sind meistens gefordert.

Freitag: Ökumenische Frauengruppe feiert Taizé-Andacht

Die ökumenische Frauengruppe besteht seit 20 Jahren. Den runden Geburtstag begeht sie am Freitag ab 19 Uhr mit einer Taizé-Andacht in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße.

Freitag: Reisebericht über Jordanien

Helga Kaiser und Dieter Schulze berichten am Freitag im Gemeinderaum der Kirche Zum heiligen Kreuz in Bokeloh über Jordanien. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Freitag und Sonnabend: Händler locken mit Angeboten

Die Werbegemeinschaft Wunstorf lädt für Freitag und Sonnabend zum Black Weekend ein. Die beteiligten Händlerinnen und Händler locken mit besonderen Angeboten.

Wochenende: Weihnachtliche Atmosphäre vor der Stadtkirche

Die Werbegemeinschaft Wunstorf hat einen Weihnachtsmarkt vor der Stadtkirche organisiert. Es duftet nach Glühwein, Schmalzkuchen und Bratwurst. Kinder können eine Runde auf dem Karussell drehen. Der Markt ist montags bis sonnabends von 11 bis 20 Uhr sowie sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Wochenende: Kunstverein Wunstorf stellt Druckgrafiken aus

Für Patrick Fauck ist die Druckgrafik eine Leidenschaft, ein Laboratorium und großes Experimentierfeld. Und das ist seinen Werken auch anzusehen und anzumerken. Er wendet unterschiedliche Techniken wie Lithografie, Radierung, Siebdruck, Hoch- und Tiefdruck und sogar das komplizierte Verfahren des Lichtdrucks an. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 5. Dezember, in der Abtei, Wasserzucht 1, zu sehen. Geöffnet ist täglich von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Wochenende: Handkunstwerke sind in der Kunstscheune erhältlich

Lokale Künstler zeigen ab Freitag zum Advent wieder handgefertigte Arbeiten in der Kunstscheune Steinhude. Besucher können die Exponate bei der Ausstellung „Handkunstwerke zur Weihnachtszeit“ nicht nur anschauen, sondern auch kaufen. Die Ausstellung ist freitags bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ansprechpartnerin ist Ilona Schröder von der Keramikwerkstatt Terra in Auhagen.

Sonnabend: Mistelzweigverkauf in der Fußgängerzone

Weihnachtsdekoration für einen guten Zweck: Am Sonnabend bieten Mitglieder der Partnerschaftsvereine aus Wunstorf und seiner französischen Partnerstadt Flers ab 9 Uhr wieder Mistelzweige gegen Spenden an.

Sonnabend: Butteramt trifft sich auf dem Sportplatz

In diesem Jahr richtet Idensen den Weihnachtsmarkt des Butteramtes aus. Ab 14 Uhr sind auf dem Gelände des Sportplatzes, An der Sigwardskirche, Speisen und Getränke erhältlich. Zutritt haben Geimpfte, Genesene sowie Getestete.

Sonnabend: Bläserkreis Wunstorf spielt Adventliches

Der Bläserkreis Wunstorf sorgt an jedem Sonnabend im Advent wieder für weihnachtliche Klänge in der Innenstadt. Dafür erklimmen die Musiker jetzt wieder den Turm der Stadtkirche und spielen jeweils ab 17.30 Uhr.

Sonnabend: Ausstellung mit Werken von Paul Smalian endet

Maler aus Leidenschaft trifft auf Sammler mit Leidenschaft heißt es letztmalig am Sonnabend im Fischer- und Webermuseum in Steinhude. Dann endet die bereits verlängerte Ausstellung mit Werken von Paul Smalian anlässlich seines 120. Geburtstages. Die Steinhuder Museen, Neuer Winkel 8, sind am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Telefon: (05033) 5599.

Sonntag: Kolenfelderinnen und Kolenfelder können geschmückten Tannenbaum bestaunen

Die Aktion „Adventsfenster“ der Gruppe Treffpunkt Gemeindehaus startet in Kolenfeld. Am Sonntag wird der Tannenbaum auf dem Dorfplatz in Kolenfeld geschmückt sein.

Sonntag: Kunstschule präsentiert sich bei einem Fest

Die Kunstschule Wunstorf will ihren Besucherinnen und Besuchern einen kreativen und gemütlichen Nachmittag bieten. Daher lädt sie für Sonntag von 14 bis 18 Uhr zum Kunstfest ein. Besucher können Angebote und Lehrkräfte kennenlernen.

Sonntag: Adventssingen statt Gottesdienst

Der Gottesdienst der Kirchengemeinde Großenheidorn entfällt am Sonntag. Dafür sind die Großenheidorner sowie die Gemeindemitglieder aus Steinhude zu einem gemeinsamen Gottesdienst und einem Adventsliedersingen in die Petruskirche eingeladen. Am Programm, das um 18 Uhr beginnt, wirkt der Thomas-Chor unter der Leitung von Matthias Schwieger mit.

Sonntag: Kirche im Bokeloh ist 60 Jahre alt

Die Kirche Zum Heiligen Kreuz in Bokeloh feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag mit einem Lichtergottesdienst sowie einem anschließenden Festvortrag zum Kirchbau. Los geht es um 17 Uhr. Der Kirchenvorstand bittet um Anmeldung per Mail unter kg.bokeloh@evlka.de.

Sonntag: Adventskonzert zum Stiftsjubiläum

Die Feierlichkeiten zum Stiftsjubiläum werden fortgesetzt. Am Sonntag geben die Stiftskantorei sowie das Rosenmüller Ensemble ab 17 Uhr ein Konzert in der Corvinuskirche. Der Eintrittspreis beträgt 28, ermäßigt 24 Euro. Die Kirchengemeinde bittet um Anmeldung über ihre Homepage unter stiftskirche-wunstorf.de.

Sonntag: Konzert des Wunstorfer Shantychor entfällt

Der Wunstorfer Shanty-Chor hatte für Sonntag ein Konzert im Stadttheater geplant. Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen hat der Chorleiter Michael Hoppmann dieses nun abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Von Rita Nandy