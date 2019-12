Wunstorf

Lust auf Big-Band-Sound? Oder Chorgesang in der Kirche? Musikliebhaber haben an diesem Wochenende die Qual der Wahl. Auch auf dem Weihnachtsmarkt im Steinhuder Scheunenviertel wird es musikalisch. Nostalgisch hingegen geht es im Fischer- und Webermuseum zu, wo Kunsthandwerker am Wochenende ihre Erzeugnisse anbieten. Wie an jedem Adventssonnabend ist es möglich, den Turm der Stadtkirche von 14 bis 16 Uhr zu besteigen. Ab 17.30 spielt der Bläserkreis Wunstorf Weihnachtslieder vom Turm, von 16 bis 17 Uhr vor der Stadtkirche.

Der Wunstorfer Weihnachtsmarkt ist zudem am Freitag von 10 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Das und noch mehr ist dieses Wochenende in Wunstorf los:

Freitag: Petruschor gibt Adventskonzert

Der Petruschor aus Steinhude gibt am Freitag ein Adventskonzert in der St.-Thomas-Kirche in Großenheidorn. Es beginnt um 19 Uhr. Auf dem Programm stehen die schönsten Advents- und Weihnachtslieder.

Freitag und Wochenende: Im Scheunenviertel wird es märchenhaft

Die Werbegemeinschaft Steinhude lädt von Freitag bis Sonntag zur „Märchenhaften Weihnacht“ ins Scheunenviertel ein. Das Bühnenprogramm startet am Freitag mit der Liveband Clear Rats, die ab 19.30 Uhr spielt. Der Weihnachtsmarkt wird am Sonnabend offiziell um 14 Uhr eröffnet. Es folgt ein zweiteiliges Puppentheater. Abend sorgen „Buddy & the Cruisers“ für Stimmung (18.30 Uhr). Am Sonntag steht ab 14 Uhr der Posaunenchor Steinhuder Meer-Großenheidorn auf der Bühne. Um 15 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Die Shantys Barsinghausen singen von 16 bis 18 Uhr. Um 18 Uhr startet der Weihnachtsbaumverkauf. Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Sonnabend, von 14 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 18 Uhr, geöffnet.

Wochenende: Nostalgische Weihnacht im Museum

Mit seiner Nostalgischen Weihnacht stimmt das Steinhuder Fischer- und Webermuseum am Sonnabend und Sonntag auf die Weihnachtstage ein. Kunsthandwerker bieten unter anderem Seife, Sterne, Schmuck, Accessoires für Haustiere, Keramik und Holzdeko an. Waffeln, Schmalzbrote, Bratwurst und heiße Getränke laden zum Verweilen ein. Am Sonnabend spielt um 15 Uhr der Bläserkreis Wunstorf, am Sonntag lädt das Duo Lautensang ab 14.30 Uhr zum Konzert ein. Der Markt ist am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 2 Euro für Erwachsene.

Sonnabend: Schauspielerin liest Satirisches

„Stille Nacht allerseits“ lautet der Titel einer satirischen Lesung mit Schauspielerin Imme Beccard am Sonnabend in der Abtei, Wasserzucht 1. Diese beginnt um 18 Uhr. Dazu lädt der Kulturring Wunstorf ein. Die Darstellerin ist unter anderem beim Theater für Niedersachsen tätig. Sie stellt Sinnlich-Unsinnliches sowie satirisch Abwegiges zur Weihnachtszeit vor. Die Texte stammen unter anderem von David Sedaris, Martin Suter, John Irving und anderen Autoren.

Sonnabend: Big Band der Musikschule gibt Konzert

Unter dem Motto „X-Mas Gestrichen“ gibt die Big Band der Musikschule Wunstorf unter Leitung von Hans Wendt am Sonnabend, ab 19 Uhr ein Adventskonzert im Sozialzentrum des Klinikums der Region. Die Band wird von den Streicherklängen des Ensembles Camerata Capriccio unter Leitung von Elisabet Heineken unterstützt. Auch Sänger sind mit von der Partie. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern entgegengenommen.

Sonntag: Chorgesang in Luthe gibt Adventskonzert

Der Chorgesang in Luthe stimmt auf Weihnachten ein. Die Sänger geben am Sonntag ab 17 Uhr ein Konzert in der Dorfkirche. Die Gäste erwarten ein festliches Programm aus alten und modernen Weihnachtsliedern sowie einige kleine Überraschungen. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Nadja Kalchenko. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Pfadfinder verteilen Friedenslicht

Für den dritten Adventssonntag haben Pastor Volker Milkowski und Diakon Stefan Krüger zusammen mit dem Jugendgottesdienstteam, Konfirmanden und Pfadfindern ab 18 Uhr einen besonderen Gottesdienst vorbereitet. Der übliche Gottesdienst um 10 Uhr entfällt. In der Stiftskirche verteilen die Pfadfinder Friedenslichter. Wer sein Licht mit nach Hause nehmen möchte, muss eine passende Laterne oder Ähnliches mitbringen.

Sonntag: Russischer Männerchor setzt Tradition fort

Der Moskauer Männerchor „Zum Heiligen Wladimir“ besticht durch erstklassige Opern- und Konzertsänger. Am dritten Advent ist er traditionell zu Gast in der Corvinuskirche in Wunstorf. Zum Repertoire gehören liturgische Gesänge der russisch-orthodoxen Kirche. Aber der Chor stimmt auch Volks- und Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern an. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Um Spenden für das Kinderkrankenhaus Zum Heiligen Wladimir wird gebeten.

Von Rita Nandy und Anke Lütjens