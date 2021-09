Wunstorf

Das Veranstaltungsprogramm für das Wochenende ist recht abwechslungsreich. Zur Auswahl stehen frisch gebackenes Brot, Gesang fürs Klima sowie ein Angriff auf die Lachmuskeln und noch vieles mehr. Das ist am Wochenende, 17. bis 19. September, in Wunstorf los.

Freitag: Wi kört Platt

Freunde der plattdeutschen Sprache treffen sich am Freitag um 10.30 Uhr in der Heimat-Info, Südstraße 1, zu einer gemütlichen Plauderstunde. Jeder kann ein eigenes Thema einbringen, Platt snacken, vorlesen oder einfach nur zuhören. Eine Mitgliedschaft im Heimatverein Wunstorf ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Freitag und am Wochenende: Sigwardskirche öffnet ihre Türen

Die Sigwardskirche in Idensen hat täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Die oberen Kirchenwände und Gewölbefelder tragen Wandmalereien von außerordentlicher Qualität aus der Erbauungszeit um 1130. Architektur und Malereien stellen ein Gesamtkunstwerk von internationalem Rang dar.

Freitag und am Wochenende: Ingolf Heinemann stellt im Hotel Cantera aus

In der Ausstellung „Land in Sicht – Lichtblicke“ zeigt Ingolf Heinemann unter dem Motto „Moor und Meer“ 30 großformatige Landschaften und Montagen. Es handelt sich dabei um eine Auswahl von Bildern, die zwischen 1982 und 2019 entstanden sind. Die Werksschau im Hotel Cantera ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kunstinteressierte melden sich an der Rezeption. Darüber hinaus bietet Ingolf Heinemann Führungen von Gruppen bis zu zehn Teilnehmern an. Anmeldung sind unter (0176) 5050 5291 oder per E-Mail an ingolf.heinemann@gmx.de möglich.

Freitag und am Wochenende: Steinhuder ehren Maler Paul Smalian zum 120. Geburtstag

120 Jahre ist es her, dass Paul Smalian (1901–1974) in Neuruppin geboren wurde. Gleich mit zwei Ausstellungen ehren die Steinhuder nun das Andenken an den Maler. Außer seinem Sohn Karl-Erich und dessen Frau Inge Smalian haben eine ganze Reihe weiterer Steinhuder daran mitgewirkt. Und sie haben Geschichten aus seinem Leben erzählt.

Die Ausstellung in der Kunstscheune, Meerstraße 9, öffnet bis Sonntag, 26. September, mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Die Sonderausstellung im Fischer- und Webermuseum, Neuer Winkel 8, läuft sogar bis zum 31. Oktober. Dort sind die Öffnungszeiten dienstags bis sonnabends von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

Freitag: Kino im Kuhstall

Jetzt noch schnell Mitglied im Heimatverein Luthe werden. Denn nur diese kommen in den Genuss eines vergnügliches Kinoabends auf Stilles Hof am See. Los geht es am Freitag um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Heimatverein bietet Getränke an. Teilnehmende müssen sich bei Renate Segge, Telefon (05031) 71773, anmelden.

In der Windmühle Paula verkauft der Trägerverein jetzt ein neues Mühlenbrot. Quelle: Sven Sokoll

Sonnabend: Mühlenfreunde backen neue Brotsorte

Der Verein zur Erhaltung der Steinhuder Windmühle präsentiert bei einem Fest am Sonnabend sein neues Dinkel-Mühlenbrot. In kleinen Gruppen können Interessierte die Windmühle Paula auch von innen ansehen. Zwischen 14 und 18 Uhr können Interessierte Mehle, Backmischenungen, Senf und Honig kaufen. Für Kinder gibt es ein Quiz und bei trockenem Wetter auch Spielgeräte.

Sonnabend: Frauen greifen zur Bohrmaschine

Der Grundkurs für Anfänger: „Bohren, Dübeln, Schrauben“ richtet sich speziell an Frauen. Er besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Hinterher sollen die Teilnehmerinnen in der Lage sein, beispielsweise eine Lampe oder eine Gardinenstange aufzuhängen. Der Kurs am Sonnabend in der Dorfmanufaktur Idensen, Brinkstraße 2, dauert von 15 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist über die Homepage unter www.dorfmanufakturidensen.de möglich.

Der Mädchenchor Hannover singt im Stadttheater Wunstorf fürs Klima. Quelle: privat

Sonnabend: Bernd Stelter hat montags Wochenende

Bernd Stelter läutet montags bereits das Wochenende ein. Bei seinem Auftritt am Sonnabend im Stadttheater Wunstorf ruft der Komiker dazu auf, jeden Tag zu genießen. Der Veranstalter, das La sol, weist darauf hin, dass für die Veranstaltung die 2-G-Regel, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt, gilt. Für die beiden Kartenvorverkaufsstellen gibt es unterschiedliche Anfangszeiten. Für die 18-Uhr-Vorstellung gibt es Karten bei Reservix. Die Eventim-Show beginnt um 20.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher.

Sonntag: Gottesdienstbesucher können sich per Luca-App anmelden

Das Thema des Gottesdienstes in der Corvinuskirche, Arnswalder Straße, lautet: „Wunder dich (nicht) – Du wirst (ge)sehen“. Zu dieser besonderen Veranstaltung laden Prädikantin Susanne Bannert, Lektor in Ausbildung Patrick Franz und Kirchenvorsteher Carsten Liersch ein. Beginn ist um 11 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Gottesdienstbesucher können seit Neuestem per Luca-App einchecken, aber ihre Kontaktdaten auch herkömmlich auf Zetteln hinterlassen.

Sonntag: Neue Leiterin des Alten Pfarrhauses wird begrüßt

Sabrina Kulisch leitet seit Neustem das Alte Pfarrhaus. Im Gottesdienst am Sonntag in der Petruskirche, Am Anger, wird sie vorgestellt. Beginn ist um 10 Uhr. Die Andacht halten Pastorin Andrea Dorow und Pastor Markus Weseloh.

Sonntag: Flohmarkt im Scheunenviertel

Nach Herzenslust stöbern können Besucherinnen und Besucher am Sonntag im Scheunenviertel. Private Händler bieten ihre Flohmarktartikel zwischen 11 und 17 Uhr an.

Sonntag: Mädchenchor Hannover singt fürs Klima

Das Konzert des Mädchenchors Hannover dreht sich um Klimaschutz. Die Poetry-Slammerinnen Natalie Bühl und Sovia Szymula ergänzen das Programm am Sonntag im Stadttheater Wunstorf. Zudem gibt es in dem Konzert fürs Klima eine Uraufführung. Los geht es um 17 Uhr. Karten sind im Büro des Kulturrings, Am Burgmannshof 18, in der Buchhandlung Weber, Lange Straße, sowie bei der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, Meerstraße, erhältlich. Zudem gibt es die Karten online bei Proticket, telefonisch unter (0231) 917 22 90 sowie an der Abendkasse.

