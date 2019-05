Wunstorf

Da dürfte für jeden etwas dabei sein: Wer sein Programm für das Wochenende plant, hat die Auswahl zwischen Konzerten, Hoffest, geöffneter Gartenpforte und Radtour. Das ist vom 31. Mai bis 2. Juni in Wunstorf los:

Freitag: Konzert der Band Pigeons on the gate

Das Sextett Pigeons on the gate gibt am Freitag ab 21 Uhr ein Konzert in Küsters Hof, Hindenburgstaße 29b. Los geht es um 21 Uhr. Die Musik der Band ist tief im Irish-Folk verwurzelt, enthält aber auch Elemente aus Rock und Pop.

Wochenende: Ehepaar öffnet Erlebnis-Garten für Besucher

Etwa 250 meist heimische Pflanzen wachsen im Natur-Erlebnis-Garten von Ursula Rücks und Friedhelm Selke. Bei der „offenen Pforte“ können sich Besucher das 3000 Quadratmeter große Gelände am Sonnabend und Sonntag, jeweils zwischen 11 und 18 Ihr, ansehen und sich Anregungen für den eigenen Garten holen.

Sonnabend: Stadtführung zu Wunstorfs Schulgeschichte

Im Rahmen der Stadtradel-Aktion zum Klimaschutz bietet Stadtführer Norbert Tornow am Sonnabend eine kostenlose Führung mit dem Rad zu „Wunstorfs Schulgeschichte im Wandel der Zeit“ an. Interessenten treffen sich um 13.30 Uhr vor der Stiftskirche. Um Anmeldung unter Telefon (050 31) 10 13 26 wird gebeten.

Sonnabend: Hommage an Freddie Mercury

„We are the Champions“ ist die weltberühmte Hymne der Popband Queen. Sie wird am Sonnabend, 20 Uhr, auch in Küsters Hof, Hindenburgstraße 29b, zu hören sein. Die „Queen Revival Show“ bietet eine Hommage an Freddie Mercury.

Sonntag: Ökologische Schutzstation feiert Hoffest

Am Sonntag füllt sich die Ökologisch Schutzstation Steinhuder Meer, Hagenburger Straße 16, in Winzlar mit Leben. Das Hoffest beginnt um 10 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst im Garten. Ab 11 Uhr öffnen die Marktstände mit einem Angebot unter anderem an Fleisch- und Wurstwaren, Kaffee, Tee, Marmeladen, Pflanzen und Kunsthandwerk. Zu essen gibt es Galloway-Bratwurst, Tapas sowie Süßes im Café.

Von Rita Nandy