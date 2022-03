Luthe

Im März starten in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Hannover-Land (VHS) am Kirchplatz in Luthe neue Kurse. Um Entspannung und Selbstachtung geht es in einem Wochenendkurs am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. März, jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Wie gut sorgt man für sich? Wie gelangt man in Entspannung? Wie findet man seine Stärke und was erhöht die eigene Energie? Diese Fragen sollen die Teilnehmer des Kurses „Ich bin mir wichtig! – Entspannung und Selbstfürsorge im Alltag“ (Kursnummer: 221GE0205) am Ende des Wochenendes für sich beantworten können. Sie bekommen jede Menge Impulse für einen fürsorglichen, liebevollen Umgang mit sich selbst. Sie lernen verschiedene Entspannungsmethoden kennen – von Atemübungen über Progressive Muskelentspannung bis zur Meditation.

Vegane Ernährung erfordert Nährstoffe

Im zweiten Kurs geht es um vegane Ernährung und ausreichende Nährstoffversorgung. Nicht nur bei einer veganen Ernährung ist es wichtig, auf eine ausreichende Versorgung mit Mikro- und Makronährstoffen zu achten. Dennoch gilt es gerade hier, einige Nährstoffe besonders im Blick zu behalten. Welche das sind und wie man einem Nährstoffmangel effektiv vorbeugen kann – das und noch mehr wird in dem Kurs „Nährstoffversorgung bei veganer Ernährung“ (Kursnummer: 221GB0455) vermittelt. Die Veranstaltung ist am Dienstag, 22. März, von 17 bis 19.15 Uhr vorgesehen.

Anmeldungen nimmt die vhs Hannover Land unter Angabe der jeweiligen Kursnummer online auf www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder unter Telefon (0 50 32) 90 14 40 entgegen.

Von Anke Lütjens