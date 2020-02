Wunstorf/Neustadt

Zu einem Besuch bei einem besonderen Damenclub lädt die Theatergruppe der Volkshochschule Hannover-Land ein. Am Sonnabend, 29. Februar, präsentiert sie im Stadttheater Wunstorf die Kriminalkomödie „Der Damenclub von Marquise Crossing“. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Premiere feiert das Stück am Sonnabend, 22. Februar, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Neustadt.

Die fünf Damen aus dem Club der Schönen Künste sorgen mit ihrer Suche nach dem perfekten Kriminalstück für Abwechslung und Spannung, heißt es in der Ankündigung. Das Publikum erwartet eine Kriminalkomödie, bei der die Grenzen von Fiktion und Realität mehr und mehr verschwimmen. In dem Stück werden außerdem verschiedene Personen an berühmten Orten kreativ eingebaut.

Karten kosten 12, ermäßigt 8 Euro. In Wunstorf sind sie bei der Buchhandlung Weber in der Langen Straße sowie bei der VHS-Geschäftsstelle in Luthe, Kirchplatz 2, erhältlich.

Von Anke Lütjens